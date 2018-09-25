Vuslat’la Kozmoz’dan Dünya’ya – 25 Eylül 2018 Mars Günü

25 Eylül 2018 Mars Günü; Herhangi bir konuda ortaklık yaptığımız insanlarla ilgili alacak-verecek davaları, fikir ayrılıkları ya da yeni alınacak kararlar gündemde olacak.



25 Eylül 2018 Mars Günü, uzun süredir beklenti içerisinde olduğumuz hukuksal ya da kişisel birtakım açılımlar ve konuya bağlı olarak bir ya da birden fazla kişilerin içerisinde olduğu, olumlu ya da olumsuz gelişmeler yaşayacaklarımız arasında yer alacak. Bugün ayrıca beyin enerjimizi bilgi, birikim, yüksek öğrenim, yurt dışında eğitim bağlantıları ya da tamamlamak üzere yarım bıraktığımız eğitim gibi konulara harcıyoruz. Hiç beklemediğimiz bir anda birisinden bir konuda önemli bir yardım alabiliriz.