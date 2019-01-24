Gezegenimiz kabuk değiştiriyor, yenileniyor. Bu sancılı süreç birçok olumsuz şartları da beraberinde getiriyor.

Ancak insan canlısı binlerce yıldır yaşanan bu döngüye ayak uydurmayı ve adapte olmayı her zaman başardı. Dünya nüfusundaki artış, iklim değişimlerinden ekonomik çalkantılara kadar daha birçok konuda kendini yeterince gösteriyor. Artık bir şeylerin önlemini alma ve farkında olma zamanı geldi, vakit kaybetmeden müdahale etmemiz ve bu konuda bilinçlenmemiz gerekiyor. Bugün detaylara fazla takılacağız, bir şeyleri ince eleyip sık dokuyoruz, kendi potansiyelimizin farkındayız. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve olayları enine boyuna irdeliyoruz. Bu konumumuz birbirimize birçok konuda uyarıcı ve öğretici bir özellik taşıyor. Gün içerisinde yaşanabilecek ufak tefek sağlık problemlerine dikkat.

Günün Şanslı Burçları : Başak ve balık

Uğur Sayısı : 1Enerjisi

ToprakSaatleri : 18.00-19.00 arası

Renkleri : Kahve ve tonları olacak.

