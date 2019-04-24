Vuslat’la Kozmoz’dan Dünya’ya 24 Nisan Çarşamba: (Wednesday) Merkür Günü

Yaptığımız işi ilk önce kendimiz sevmeli, benimsemeli ve en önemlisi zevk alarak icra etmeliyiz.
Baştan savma, sadece para kazanmak adına yatkın olmadığımız sektörlerde faaliyet göstermek, bir süre sonra çeşirli başarısızlıkları da beraberinde getirecektir.
Usta olduğumuz alanlarda hünerlerimizi göstermek, kaliteli hizmet vermek ve kalıcı olmak, belirlediğimiz hedeflerin baş sıralarında yer almalı şüphesiz. Bugün çalışma hayatımızda karşımıza çıkabilecek birtakım problemler, yapılacak sözleşmeler ve kişisel performans çalışmalarıyla ilgili gelişmeler karşımıza çıkabilir. Merkür’ün karakteristik özellikleri arasında yer alan hızlı hareket kaabiliyeti, çabuk düşünmek, karar vermek ve iletişsel faaliyetlerin etkisini üzerimizde yeterince hissedeceğiz.
Günün Şanslı Burçları : Yay, ikizler
Sayısı : 6
Saatleri : 09.00-12.00 ile 15.00-18.00 arası.
Enerjisi : Ateş
Ağırlıklı Renkleri : Parlament mavisi olacak.