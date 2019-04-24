15 C
Ankara
24 Nisan 2019
Ana Sayfa Yaşam Haberleri Astroloji & Burçlar Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya 24 Nisan Çarşamba: (Wednesday) Merkür Günü
Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya
Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya
Yaşam HaberleriAstroloji & BurçlarYazarlar

Vuslat’la Kozmoz’dan Dünya’ya 24 Nisan Çarşamba: (Wednesday) Merkür Günü

Vuslat Olcaydu Vuslat Olcaydu

-

6
0

Yaptığımız işi ilk önce kendimiz sevmeli, benimsemeli ve en önemlisi zevk alarak icra etmeliyiz.

Baştan savma, sadece para kazanmak adına yatkın olmadığımız sektörlerde faaliyet göstermek, bir süre sonra çeşirli başarısızlıkları da beraberinde getirecektir.

Usta olduğumuz alanlarda hünerlerimizi göstermek, kaliteli hizmet vermek ve kalıcı olmak, belirlediğimiz hedeflerin baş sıralarında yer almalı şüphesiz. Bugün çalışma hayatımızda karşımıza çıkabilecek birtakım problemler, yapılacak sözleşmeler ve kişisel performans çalışmalarıyla ilgili gelişmeler karşımıza çıkabilir. Merkür’ün karakteristik özellikleri arasında yer alan hızlı hareket kaabiliyeti, çabuk düşünmek, karar vermek ve iletişsel faaliyetlerin etkisini üzerimizde yeterince hissedeceğiz.

Günün Şanslı Burçları : Yay, ikizler
Sayısı : 6
Saatleri : 09.00-12.00 ile 15.00-18.00 arası.  
Enerjisi : Ateş 
Ağırlıklı Renkleri : Parlament mavisi olacak.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikKorkmayın Gelin Bize Destek Olun
Sonraki İçerikDağdan kopan kaya, köy yollarını ulaşıma kapattı
Vuslat Olcaydu
Vuslat Olcayduhttps://sonsoz.com.tr
2004 yılında İngiltere'de bulunan Mayo School of Astrology okuluna bağlı eğitmen, profesyonel, yüksek astrolog Sadi Tepeköy'den astroloji mühendisliği diplomasını aldı. 2013 yılından itibaren, dünyamızda antik çağlardan bu zamana kadar yaşanan ufo fenomenleriyle ilgili bilgi ve bulguları araştırmaya başladı. Şimdi Sonsöz Gazetesi'nde yazıyor...

RELATED ARTICLES

Yazarlar

Gazım var kimi yumruklayayım?

Orhan Uğuroğlu -
Canım ülkemin, canım insanları yapılan açıklamaları, siyasi yorumları dinledikçe ben de bir “gaz sıkışması” oluyor ki patlayacak gibi oluyorum ve ne yazık ki yumruklayacak birilerini arıyorum.
Devamını Oku
Yazarlar

Her yerden dolar fışkırıyor!

İsmet Hazardağlı -
Alo, ne oluyor yine? Efendim, her şey kontrol altında Nasıl kardeşim, dolar yine zıplıyor?
Devamını Oku
Yazarlar

Birbirimize değil, ABD’ye kızalım!

Nuri Kayış -
“Şehit cenazesine haberli mi gidilir, habersiz mi” sorusunu tartışmak yerine, “Fidan gibi gençlerimizi şehit vermemek için neler yapmalıyız” sorusuna yanıt arasak daha...
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz!

Engelli olarak tanımlanan bireylerin yer aldığı ilk Youtube kanalı olan Farkadaş TV’de, kültür sanat, aktüel, talk show, spor ve engelli hakları hakkında programlar olacak.

Zihinsel engelli bireylerin yer aldığı ilk Youtube kanalı açıldı

Editör -
Engelli olarak tanımlanan bireylerin yer aldığı ilk Youtube kanalı olan Farkadaş TV’de, kültür sanat, aktüel, talk show, spor ve engelli hakları hakkında programlar olacak.
Skynet

Skynet gerçek mi oluyor?

Wings For Life Vakfı

Omurilik felcinde çığır açan gelişme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Bürge Çobaner, Ramazan ayında ve sıcak havalarda asabiyete ve halsizliğe karşı asitli içecekler yerine 40 çeşit baharatla yapılan demirhindi şerbetinin içilmesini önerdi.

Asabiyete ve halsizliğe karşı demirhindi şerbeti için

SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR

Ankara Şizofreni ile Yaşamayı Öğrenme ve Destekleme Derneği(AŞDER) üyelerinden Ezgi Soğukpınar'ın şizofreni hastalarına ön yargıyla yaklaşanlara bir mesajı var.

Korkmayın Gelin Bize Destek Olun

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Ankara Şizofreni ile Yaşamayı Öğrenme ve Destekleme Derneği(AŞDER) üyelerinden Ezgi Soğukpınar'ın şizofreni hastalarına ön yargıyla yaklaşanlara bir mesajı var.
“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun

Özel Haber Mehmet Akgün -
“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”
PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya “Ptt Çalışanları Ptt’nin Her Faaliyetini Destekliyor”

PTT BÜYÜK BİR AİLEDİR

Özel Röportaj Emre Yılmaz -
PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya “Ptt Çalışanları Ptt’nin Her Faaliyetini Destekliyor”

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71