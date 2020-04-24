Gezegenimiz tarihi bir değişim ve dönüşüm içerisinde kendisini yenileyerek temizlenmek ve arınmak sürecini başarıyla uygulamaya devam ediyor.

Gelecekteki planlarımızı tekrar gözden geçirmeli ve geçmişte yaptığımız yanlışları , bilinçsizlikleri ve buna bağlı yaşadığımız olumsuzlukları, gördüğümüz zararları yeterince güçlü bir şekilde algılamak , analiz etmek ve ilerleyen zaman içerisinde yaşamımızı buna göre dizayn ederek derslerimizin , sınavlarımızın henüz bitmediğini ve belki de başlangıç aşamasında olduğumuzu idrâk etmek etkili hissiyatlarımız arasında olmalı.

Önümüzdeki hafta içerisinde kendimizi daha fazla koruma altına almak , güvende olduğumuzu hissetmek , psikolojimizi sağlam tutmaya çalışarak aile içerisinde yersiz evhamlara , göstereceğimiz abartılı tepkilere fırsat vermeden karşılıklı anlayış çerçevesinde hareket etmek ayrıca bedensel ve zihinsel anlamda kendimizi güçlü tutacak değişik ve yeni etkinlikler keşfetmeye çalışmak ve bu sayede dengesi bozulan zaman döngüsünü elimizden geldiği kadar kaliteli kullanmaya çalışmak yaşayacağımız etkiler arasında.

Hızlı gelişecek olaylar , anlık değişim gösteren haberler , buna bağlı alacağımız bilgiler birtakım kafa karışıklıklarına ve şaşkınlıklara neden olabilir, gelişmeleri metanetle takip etmeliyiz.