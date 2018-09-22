Vuslat’la Kozmoz’dan Dünya’ya – 24 Eylül 2018 Ay Günü

24 Eylül 2018 Ay Günü; Etrafımızdaki sevdiğimiz insanlar tarafından bazen yaptıklarımızın beğenilmesi, önemsenmek ve insani değerlerimizin karşılık bulması bu hayattaki varlığımızı hatırlatan unsurlardan olsa gerek.



24 Eylül 2018 Ay Günü, olaylara karşı her ne kadar mantığımızı ön plana çıkartmaya çalışırsak çalışalım, bazen duygularımız oldukça ağır basıyor ve bunu yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Bugün tam anlamıyla böyle bir etki altında olacağız. Bir şeylerden çabuk etkilenebilir, sağlıklı karar vermekte güçlük çekebiliriz. Bu yoğunluğu dağıtabilmek için kendimizi farklı ilgi alanlarına yönlendirmeye çalışabilir ve bu şekilde zamanın lehimize geçmesini sağlayabiliriz. Gün biterken sevdiğimiz insanla romantik paylaşımlar ve huzurlu saatler geçirebiliriz.

