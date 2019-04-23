Vuslat’la Kozmoz’dan Dünya’ya 23 Nisan Salı: (Tuesday) Mars Günü

Derinlerde bir yerlerde iz bırakan olaylar, unutamadığımız anılarımız ve hızla akıp giden zamanın üzerimize yansıttığı değişimler hepimizin yaşadığı ve hissettiği ortak duygular arasında.

Bulunduğumuz durumu kabullenmek ve ne olursa olsun kendimizle barışık yaşamak, mutlu olmak adına yapacağımız en büyük icraat olacaktır. Hepimizin üstlendiği sorumluluklar ve meziyetlerimiz farklı boyutlarda; Bugün bir şeylerin hakkını verelim, ne kadar özel ve değerli canlılar olduğumuzu birçok kez kendimize hatırlatalım. Mars’ın ateşli etkisi enerji potansiyelimizi güçlü konuma getiriyor. İstikrarlı çizgimizi bozmadan ilerleyeceğiz ve birçok konuda elimizden geldiği kadar katkıda bulunacağız ve görüşlerimizi paylaşacağız. Çocuklar ve her zaman çocuk kalmayı başarabilenler için Atatürk’ün bize ve aynı zamanda dünya çocuklarına hediyesi olan 23 Nisan’ı coşkuyla kutlayalım ve değerlerimizi ilelebet yaşatmaya çalışalım.

Günün Burçları : Akrep, boğa

Sayısı : 3

Saatleri : 08.00-14.00 arası.

Enerjisi : Su

Ağırlıklı Renkleri : Sütlü kahve ve taba tonları olacak.