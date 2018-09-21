Vuslat’la Kozmoz’dan Dünya’ya – 21 Eylül 2018 Venüs Günü

21 Eylül 2018 Venüs Günü; Etrafımızdaki insanlar, aile bireyleri, bağlılıklarımız, sorumluluklarımız ne kadar fazla olursa olsun, biz insanlar kendi içimizde özgür ve bir o kadar da yalnızız.

21 Eylül 2018 Venüs Günü isteklerimiz, hayallerimiz, endişelerimiz, yaşadığımız problemlerimiz ve sıkıntılar bizim özelimiz ve çözüm sadece kendimizde. Bu doğrultuda gün içerisinde obsesif yaklaşımlardan uzak duralım ve kendimizi rahat bırakalım. “Yenilik insan için” sloganını hatırlayıp bir şeylerin başlangıcı için harekete geçelim. Bugün çeşitli teknolojik araç ve gereçler alabilir ya da konuyla ilgili bir kısım gelişmeler yaşayabiliriz.

