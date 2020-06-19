İklim değişimlerine bağlı mevsimsel hava döngülerindeki dengesizlikler , anlık değişkenlik gösteren faaliyetler, gezegenimizdeki doğal enerjilerin akışını ciddi anlamda bozmaya devam ediyor.

Yakın gelecekte bugünden bilinçsizce bol keseden tükettiğimiz yaşam kaynaklarımızın azalmasıyla baş gösterecek , bir daha geri dönüşü olmayan olağanüstü problemlerle karşı karşıya kalacağımız gerçeğini kanıksamamız gerekiyor. 21 Haziranda gerçekleşecek tutulma genel anlamda güvenliğe ve koruma içgüdüsüne bağlı konular ile ilgili gelişmelerin sıklıkla karşımıza çıkacağını ayrıca dünya genelinde gizli saklı kalmış birtakım olayların , beklenmedik tesadüflerin ve buna bağlı değişimlerin gündeme gelmesinde etkin rol oynayabilir. Ayın 22 si ile 29 unu kapsayacak süreç içerisinde su ve toprak enerjisine bağlı güçlü etkiler , faaliyetler ve bu doğrultuda kendisini hissettirecek etki seviyesi yüksek birçok olay ve hareketlenme gezegenimizin gündeminde önemli bir yer tutabilir.