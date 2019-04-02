Vuslat’la Kozmoz’dan Dünya’ya 2 Nisan Salı: (Tuesday) Mars Günü;

Nisan ayı tüm enerjisiyle, coşkusuyla ve baharı müjdeleyen esintisiyle muhteşem bir giriş yaptı. iyi niyetli, sağduyulu, savaşa değil barışa yönelik yapılan çağrılar ayrıca toplumu birleştirmek ve bütünleştirmek adına yapılan tüm çabalar başarılı sonuçlar vermiş gibi gözüküyor.

Mars’ın etkin konumu hayatımızda birçok alanda değişim sürecinin başladığını, çevremizde, sosyal ve iş yaşantımızda yeni akımların, reformların önemli ölçüde artış göstereceğinin ve bize ivme kazandıracağının habercisi. Bugün umutlarımızı yeşertecek, uzun süredir beklentilerimize cevap verecek ve duygusal enerjimizi açığa çıkartacak birçok gelişme karşımıza çıkabilir. Kişisel bütçe hesaplarımız, genel harcamalar ve paranın akışıyla ilgili birtakım karışıklıklar, anlık gelişen problemler, müdahale etmek ve çözmek adına yapılacak girişimler gün içerisindeki gelişmeler arasında.