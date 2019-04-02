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2 Nisan 2019
Ana Sayfa Yaşam Haberleri Astroloji & Burçlar Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya 2 Nisan Salı: (Tuesday) Mars Günü;
Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya
Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya
Yaşam HaberleriAstroloji & BurçlarYazarlar

Vuslat’la Kozmoz’dan Dünya’ya 2 Nisan Salı: (Tuesday) Mars Günü;

Vuslat Olcaydu Vuslat Olcaydu

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Nisan ayı tüm enerjisiyle, coşkusuyla ve baharı müjdeleyen esintisiyle muhteşem bir giriş yaptı. iyi niyetli, sağduyulu, savaşa değil barışa yönelik yapılan çağrılar ayrıca toplumu birleştirmek ve bütünleştirmek adına yapılan tüm çabalar başarılı sonuçlar vermiş gibi gözüküyor.

Mars’ın etkin konumu hayatımızda birçok alanda değişim sürecinin başladığını, çevremizde, sosyal ve iş yaşantımızda yeni akımların, reformların önemli ölçüde artış göstereceğinin ve bize ivme kazandıracağının habercisi. Bugün umutlarımızı yeşertecek, uzun süredir beklentilerimize cevap verecek ve duygusal enerjimizi açığa çıkartacak birçok gelişme karşımıza çıkabilir. Kişisel bütçe hesaplarımız, genel harcamalar ve paranın akışıyla ilgili birtakım karışıklıklar, anlık gelişen problemler, müdahale etmek ve çözmek adına yapılacak girişimler gün içerisindeki  gelişmeler arasında.

  • Günün Şanslı Burçları : Balık, başak
  • Sayısı : 6
  • Saatleri : 12.00-15.00 ile 18.00-21.00 arası.  
  • Enerjisi : Su Ağırlıklı
  • Renkleri : Nil yeşili olacak.
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Vuslat Olcaydu
Vuslat Olcayduhttps://sonsoz.com.tr
2004 yılında İngiltere'de bulunan Mayo School of Astrology okuluna bağlı eğitmen, profesyonel, yüksek astrolog Sadi Tepeköy'den astroloji mühendisliği diplomasını aldı. 2013 yılından itibaren, dünyamızda antik çağlardan bu zamana kadar yaşanan ufo fenomenleriyle ilgili bilgi ve bulguları araştırmaya başladı. Şimdi Sonsöz Gazetesi'nde yazıyor...

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