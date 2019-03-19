Sahip olduklarımızı kaybetmemek adına her geçen gün biraz daha üzerine koyarak, katkıda bulunarak ilerlemek, sarfettiğimiz çabaları boşa çıkartmayacaktır.

İnatçı kişiliğimiz, mücadeleci ruhumuz ve rekabete dayalı çalışma gücümüz bugün daha fazla açığa çıkıyor. Yaşam tarzlarımızdaki farklılıklar birçok alanda kendini gösterecek. Olaylara başka pencerelerden bakmak, farklı yorum yapmak ve birbirimizin fikirlerinden yararlanmak büyük kazanç sağlayacaktır. Bugün süregelen tartışmalı konuları sonlandırmak adına yapacağımız anlaşma ve uzlaşma girişimleri başarılı sonuç verecek. Geniş kapsamlı başlatacağımız ve uzun bir zamana dağılacağını düşündüğümüz projelerimiz için harekete geçebiliriz.

Günün Şanslı Burçları : Aslan, kova

Sayısı : 7

Saatleri : 11.00-14.00 ile 17.00-20.00 arası.

Enerjisi : Ateş  

Renkleri : Bakır kızılı olacak.

Önceki İçerikSokak Stili Dersi
Vuslat Olcaydu
https://sonsoz.com.tr
2004 yılında İngiltere'de bulunan Mayo School of Astrology okuluna bağlı eğitmen, profesyonel, yüksek astrolog Sadi Tepeköy'den astroloji mühendisliği diplomasını aldı. 2013 yılından itibaren, dünyamızda antik çağlardan bu zamana kadar yaşanan ufo fenomenleriyle ilgili bilgi ve bulguları araştırmaya başladı. Şimdi Sonsöz Gazetesi'nde yazıyor...

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri

FACEBOOK YORUMLARI

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.