Sahip olduklarımızı kaybetmemek adına her geçen gün biraz daha üzerine koyarak, katkıda bulunarak ilerlemek, sarfettiğimiz çabaları boşa çıkartmayacaktır.

İnatçı kişiliğimiz, mücadeleci ruhumuz ve rekabete dayalı çalışma gücümüz bugün daha fazla açığa çıkıyor. Yaşam tarzlarımızdaki farklılıklar birçok alanda kendini gösterecek. Olaylara başka pencerelerden bakmak, farklı yorum yapmak ve birbirimizin fikirlerinden yararlanmak büyük kazanç sağlayacaktır. Bugün süregelen tartışmalı konuları sonlandırmak adına yapacağımız anlaşma ve uzlaşma girişimleri başarılı sonuç verecek. Geniş kapsamlı başlatacağımız ve uzun bir zamana dağılacağını düşündüğümüz projelerimiz için harekete geçebiliriz.

Günün Şanslı Burçları : Aslan, kova

Sayısı : 7

Saatleri : 11.00-14.00 ile 17.00-20.00 arası.

Enerjisi : Ateş

Renkleri : Bakır kızılı olacak.