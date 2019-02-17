Haftanın ilk günü her zaman yeni başlangıçlara, sürpriz gelişmelere, yapılması gereken işlere ve her şeyden önemlisi yeni umutlara ve heyecanlara açık bir gün.

Çevremizdeki birtakım karışık durumları, aksaklıkları ya da yapılmış olan yanlışlıkları düzeltmeye çalışma yolunda önemli çabalar sarf edebiliriz. Bugün bir çoğumuz temizlik, düzen ve disiplinle ilgili konularda oldukça hassas bir konumda olacağız. Çevre kirliliğine umarsızca katkıda bulunan insanları bilinçlendirmek, yapılması gerekenleri anlatmak  ve bu konuda izlenen yanlış politikaları, yaptırımları eleştirmek ve gündeme getirmek gibi yaklaşımlarda bulunabiliriz. Bugün kolay yoldan elde edilen hiçbir şeyin hükmü olmadığını, çalışarak, emek sarf ederek kazanmanın gerçekliliğini ve değerini algılayacağımız önemli gelişmeler yaşayabiliriz.


Günün Burçları :  Başak, balık

Sayısı : 5

Saatleri : Sabah 06.00-12.00 arası 

Enerjisi : ToprakRenkleri : Koyu sarı ve tonları olacak.

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