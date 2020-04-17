XXI . Yüzyılın ilk çeğreğine yaklaşırken uyum sağlamak ve alıştırmak adına tüm insanlığın olağanüstü testlerden , sınavlardan geçtiğini ve bu sürecin yakın gelecekte yaşanacak değişimlerin büyük ölçüde bir provası olduğunu yeterince bilmemiz ve algılamamız gerekiyor.

Doğadaki tüm canlıların ve biz insanların da ezberinde olan zorluklarla mücadele etmek , ne olursa olsun pes etmeden savaşarak kazanmak hırsımız , içgüdümüz önümüzdeki hafta yeterince güçlü bir şekilde açığa çıkacak. Ekonominin verdiği olumsuz sinyaller , uzun süredir yaşanan belirsizliklere bağlı alınacak radikal kararlar hepimizi yakından ilgilendirecek ve ilerleyen zaman içerisinde etkisini gösterecek.

Gündeme gelmesi olası yeni yaptırımlar , uygulamalar ve bu doğrultuda dünya genelinde eski ezberlerin bozularak büyük çapta bir değişim sürecine başlangıç yapmak 21 Nisan döngüsünden itibaren yaşayacağımız gelişmeler arasında yer alabilir.

Konum itibarıyla şanslı olduğumuzu düşündüğümüz ülkemizin bulunduğu coğrafyada 21 Mart döngüsü olan baharın başlangıcıyla birlikte tüm canlıların ve doğanın yenilenmesi , kabuk değiştirmesi sağlıkla ilgili içinde bulunduğumuz kasvetli ve bunalımlı dönemin yakın zamanda düzelme eğilimi göstereceğini ve bu anlamda olumlu gelişmeler yaşayacağımızın bir müjdecisi olabilir.

İlişkilerimizde ve iletişim alanlarımızda yaşadığımız hızlı değişimler farklı bir boyuta doğru evrilerek yakın gelecekte gerçekleştireceğimiz sıçramaya uyum sağlayabilmek ve kurulacak yeni dünya düzeninin içerisindeki yerimizi belirleyebilmek için önemli bir adım olabilir. Önümüzdeki günlerde hepimizi kapsayan önemli gelişmelere ve yeni değişimlere karşı hazırlıklı olmalıyız.