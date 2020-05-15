Enerji potansiyelimiz fazlasıyla yüksek; Kendimizi fazlasıyla dinç , dinamik ve birçok konuda hiç olmadığı kadar istekli hissediyoruz.

Genel olarak bir süredir yaşadığımız kısıtlanmaların üzerimize yansıyan olumsuz etkileri belki de duygularımızın , düşüncelerimizin pozitif yöne evrilmesine ve özlemlerimizin katlanarak artış göstermesine önemli ölçüde katkı sağlamış olabilir. Önümüzdeki hafta birçok konuyla ilgili öncülük ve liderlik vasıflarımız ön plana çıkıyor; Bu doğrultuda inatçı , vazgeçmez ve savaşçı özelliklerimizi doğru yönde kullanarak bir şeylerin üstesinden gelebilme olasılığımız yeterince yüksek seviyede gözüküyor. İletişim ve ulaşım konularıyla ilgili birtakım değişimlere bağlı önemli gelişmelerin hızında artış sözkonusu olabilir. Yetkin makamlardan , kişilerden gelecek haberler , açıklamalar yönümüzü belirlememiz ve hareket kabiliyetimizi yükseltmemiz adına fazlasıyla etkili olabilir. 19-22 Mayıs tarihleri arası yüksek potansiyel etkileşimler , birtakım enerji yoğunluklarında artış ve yeni gelişmelere bağlı olaylar hızlı bir şekilde gündeme gelebilir, sağduyulu ve sabırlı duruşumuzu muhafaza etmeyi sürdürmeliyiz.