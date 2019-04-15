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15 Nisan 2019
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Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya
Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya
Yaşam HaberleriAstroloji & BurçlarYazarlar

Vuslat’la Kozmozdan Dünya’ya 15 Nisan Pazartesi: (Monday) Ay Günü;

Vuslat Olcaydu Vuslat Olcaydu

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Uzun çalışma hayatımızda maddi, manevi tatmin, hakettiğimiz emeklerin karşılığını almak, mükafatlandırılmak, daha fazla verimli olabilmek için bizi kamçılayan olmazsa olmazlardan; Her birimiz çoğu zaman yaptığımız işe odaklanıyor ve kendimiz başta olmak üzere sevdiklerimizi ve daha birçok şeyi ihmal ediyoruz.

Bütün bunların yanısıra genel sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu ve bozulmaması için fazlasıyla özen göstermemiz ve dikkat etmemiz gerektiğini unutmayalım. Bugün Ay’ın etki alanı içerisinde bu konularla ilgili önemli ölçüde gelişmeler yaşayabiliriz. Çevremizdeki güzelliklerin farkına varacağımız, biraz mükemmeliyetçi, iş konularıyla ilgili birtakım şeyleri zor kabul eden ve beğenen bir konumda olacağız. Gün içerisinde kişisel bakım, şık olmak ve birtakım imaj değişiklikleri isteklerimiz arasında.

Günün Şanslı Burçları : Aslan, kova
Sayısı : 6
Saatleri : 14.00-17.00 ile 20.00-23.00 arası.  
Enerjisi : Ateş 
Ağırlıklı Renkleri : Güneş sarısı olacak.

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Vuslat Olcaydu
Vuslat Olcayduhttps://sonsoz.com.tr
2004 yılında İngiltere'de bulunan Mayo School of Astrology okuluna bağlı eğitmen, profesyonel, yüksek astrolog Sadi Tepeköy'den astroloji mühendisliği diplomasını aldı. 2013 yılından itibaren, dünyamızda antik çağlardan bu zamana kadar yaşanan ufo fenomenleriyle ilgili bilgi ve bulguları araştırmaya başladı. Şimdi Sonsöz Gazetesi'nde yazıyor...

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