Vuslat’la Kozmozdan Dünya’ya 15 Nisan Pazartesi: (Monday) Ay Günü;

Uzun çalışma hayatımızda maddi, manevi tatmin, hakettiğimiz emeklerin karşılığını almak, mükafatlandırılmak, daha fazla verimli olabilmek için bizi kamçılayan olmazsa olmazlardan; Her birimiz çoğu zaman yaptığımız işe odaklanıyor ve kendimiz başta olmak üzere sevdiklerimizi ve daha birçok şeyi ihmal ediyoruz.

Bütün bunların yanısıra genel sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu ve bozulmaması için fazlasıyla özen göstermemiz ve dikkat etmemiz gerektiğini unutmayalım. Bugün Ay’ın etki alanı içerisinde bu konularla ilgili önemli ölçüde gelişmeler yaşayabiliriz. Çevremizdeki güzelliklerin farkına varacağımız, biraz mükemmeliyetçi, iş konularıyla ilgili birtakım şeyleri zor kabul eden ve beğenen bir konumda olacağız. Gün içerisinde kişisel bakım, şık olmak ve birtakım imaj değişiklikleri isteklerimiz arasında.

Günün Şanslı Burçları : Aslan, kova

Sayısı : 6

Saatleri : 14.00-17.00 ile 20.00-23.00 arası.

Enerjisi : Ateş

Ağırlıklı Renkleri : Güneş sarısı olacak.