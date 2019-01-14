21. yüzyılın başlarından itibaren yaşadığımız iklim değişimleri, gökyüzünde oluşan fenomenlere bağlı olduğu kadar biz insanların bilinçsiz ve vurdumduymaz katkısı da kanıksanmayacak bir gerçek.

Oksijenimizin, su kaynaklarımızın ve toprak verimliliğimizin gün geçtikçe azalıyor olması, yaşamımızı büyük ölçüde tehdit ediyor ve halen bu tehlikeli durumun yeterinde farkında değiliz. Bugün bu sorunları geniş kapsamlı ele almamız ve bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz ile ilgili bir başlangıç yapabiliriz. Hayatımızda tekdüze giden bir şeylerden, sıkıcı ortamlardan ya da insanlardan uzaklaşmak için fırsat kollayacağız. Dışarıda para harcama konularıyla ilgili birtakım tereddütler yaşayabiliriz. Bugünün rengi toprak ağırlıklı tonlar.

Uğur sayısı 9. Şanslı saat 13.00 ile 14.00 arası.