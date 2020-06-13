Umutlarımızı geleceğe taşıyabilmek için geçmişte yaşanan sorunların , yapılan hataların yeterince farkına varmak , üzerlerine giderek bir daha tekrarlanmaması için ve beraberinde hiç istemediğimiz sonuçların yaşanmasını engellemek adına göstereceğimiz özverinin fazlasıyla etkin ve güçlü bir konumda olması gerekiyor.

Son günlerde duygusal enerjimizin yoğun mesaide olmasının verdiği rehavet birçok kafa karışıklıklarına , yanlışlıklar yapmamıza ve mantıklı kararlar vermekte zorlanmamıza büyük ölçüde sebep oluyor. Önümüzdeki hafta içerisinde alacağımız kararlarda , yapacağımız olası yeni girişimlerde kendimizi dizginlememiz , kontrollü olmaya çalışmamız ve bir şeylerin başlaması noktasında acele etmeden , eğer mümkün ise sonraki bir tarihe erteleme kararı almamız fazlasıyla lehimize olacak. 17-20 Haziran tarihleri arası öncelikle finansal ve iletişsel konulara bağlı yaşanacak olumsuzluklar , gerilimli ve stresli geçecek süreç birçok farklılıkları içinde barındıran yeni açılımlar ve anlık gelişmelerin habercisi olabilir.