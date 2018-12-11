Merkür’ün gerilemesiyle bir süredir bozulan ilişkilerimiz, karar verme aşamalarında yapılan hatalar, çevremizde oluşan iletişim problemleri, yanlış anlaşılmalar ve teknolojik araç gereçlerimiz ile ilgili birtakım aksaklıklar yaşadık.

İlerleyen günlerde bu etkilerin hızla azalacağını ve rahat bir nefes alacağımızın müjdesini verebilirim. Bugün endişelerimizi bir tafara bırakıp cesaretli bir şekilde adım atalım. Kendimize olan özgüvenimizin yerinde olduğunu söyleyebilirim. Olaylar beklediğimiz gibi gelişebilir, alacağımız haberler bizi yeterince tatmin edeceği gibi çıtayı da yükseltmemize neden olabilir. Günün sonunda enerjimizin hala yüksek olduğunu ve bir şeyler yapma isteğimizin aktif bir konumda seyrettiğini hissedebiliriz.