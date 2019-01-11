Ortak paylaştığımız yaşam alanı içerisinde, birbirimizin haklarına saygı duymak zorundayız.

Sürekli yarış halindeyiz, bir çoğumuz her konuda en ön sıralarda olmak istiyoruz ve kendimizi kurtarabilmek için ne gerekiyorsa yapıyor, bencilce davranışlar sergiliyoruz. Günün yenileyici, iyileştirici ve enerji dolu potansiyelini hissedelim ve gerektiği ölçüde değerlendirmeye çalışalım.

Zaman hızla akıp giderken, biraz olsun kafamızı kaldırıp etrafımızda neler olup bittiğini ve hayatımızla ilgili eksik kalan tarafları, süregelen sorunlarımızın kaynağını kendimize soralım ve cevap arayalım. Program yapma konusunda özgür ve kararlı bir davranış bütünlüğü içerisindeyiz. Eş dost toplantıları, haftanın yorgunluğunu gidermek için yapılacak faliyetler, yeni aşk arayışları ve kişisel zevklerimizi tatmin etmek için yoğunlaşacağımız dolu bir gün bizimle olacak.

