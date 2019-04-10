Vuslat’la Kozmoz’dan Dünya’ya 10 Nisan Çarşamba: (Wednesday) Merkür Günü

Araştırmacı, öğrenme ve keşfetme özelliğimiz çocuk yaşlarda başlıyor ve yaşadığımız süre boyunca hiç hız kesmeden devam ediyor.

Her yaşın ayrı bir güzelliği ve enerjisi olduğunu, birçok konuda kendimizi yetiştirerek, geliştirerek hayat tecrübesine sahip olduğumuzu ve bu doğrultuda amaçlarımızı, hedeflerimizi belirlediğimizi unutmayalım. Okuyarak bir şeyler öğrenmek, içeriğinde zevk aldığımız konular barındıran kitaplar satın almak ya da duygularımızı yazarak ifade etmek gibi hissiyatımız olabilir ve girişimlerde bulunabiliriz. Bugün hararetli tartışmalar, karşımızdakileri anlamaya çalışmak ya da bir şeyleri anlatabilmek için fazlasıyla efor sarfetmek gibi reaksiyonlarımız olabilir. Gün içerisinde haberleşme, karşılıklı bilgi aktarımları, kişisel ve özel paylaşımlar gibi etkileşimler bizimle olacak.

Günün Şanslı Burçları : İkizler, yay

Sayısı : 5

Saatleri : 15.00-21.00 arası.

Enerjisi : Hava

Ağırlıklı Renkleri : Nefti yeşil olacak.