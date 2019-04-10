14.7 C
Ankara
10 Nisan 2019
Ana Sayfa Yaşam Haberleri Astroloji & Burçlar Vuslat’la Kozmoz’dan Dünya’ya 10 Nisan Çarşamba: (Wednesday) Merkür Günü
Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya
Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya
Yaşam HaberleriAstroloji & BurçlarYazarlar

Vuslat’la Kozmoz’dan Dünya’ya 10 Nisan Çarşamba: (Wednesday) Merkür Günü

Vuslat Olcaydu Vuslat Olcaydu

-

8
0

Araştırmacı, öğrenme ve keşfetme özelliğimiz çocuk yaşlarda başlıyor ve yaşadığımız süre boyunca hiç hız kesmeden devam ediyor.

Her yaşın ayrı bir güzelliği ve enerjisi olduğunu, birçok konuda kendimizi yetiştirerek, geliştirerek hayat tecrübesine sahip olduğumuzu ve bu doğrultuda amaçlarımızı, hedeflerimizi belirlediğimizi unutmayalım. Okuyarak bir şeyler öğrenmek, içeriğinde zevk aldığımız konular barındıran kitaplar satın almak ya da duygularımızı yazarak ifade etmek gibi hissiyatımız olabilir ve girişimlerde bulunabiliriz. Bugün hararetli tartışmalar, karşımızdakileri anlamaya çalışmak ya da bir şeyleri anlatabilmek için fazlasıyla efor sarfetmek gibi reaksiyonlarımız olabilir. Gün içerisinde haberleşme, karşılıklı bilgi aktarımları, kişisel ve özel paylaşımlar gibi etkileşimler bizimle olacak.

Günün Şanslı Burçları : İkizler, yay
Sayısı : 5
Saatleri : 15.00-21.00 arası.  
Enerjisi : Hava 
Ağırlıklı Renkleri : Nefti yeşil olacak.

Önceki İçerikSağduyulu bir başlangıç
Sonraki İçerikKalp yetersizliği tedavisinde yürümek önemli
Vuslat Olcaydu
Vuslat Olcayduhttps://sonsoz.com.tr
2004 yılında İngiltere'de bulunan Mayo School of Astrology okuluna bağlı eğitmen, profesyonel, yüksek astrolog Sadi Tepeköy'den astroloji mühendisliği diplomasını aldı. 2013 yılından itibaren, dünyamızda antik çağlardan bu zamana kadar yaşanan ufo fenomenleriyle ilgili bilgi ve bulguları araştırmaya başladı. Şimdi Sonsöz Gazetesi'nde yazıyor...

RELATED ARTICLES

Yazarlar

Yapısal değil iyileştirme programı

İsmet Hazardağlı -
Günlerdir beklenen ve büyük ümit t bağlanan yapısal reformlar açıkladı. Ancak gördüğümüz reformlardan çok iyileştirme programı. Program, döviz...
Devamını Oku
Yazarlar

Boğazlıyan Kaymakamı Kemal bey

Yahya Aksoy -
Yıl 1919 Şubat ayı. Boğazlıyan Kaymakamı ve Yozgat Mutasarrıf Vekili Kemal Bey, ermeni tehcirinde ölümlere neden olduğu addiasıyla yargılanacaktı.
Devamını Oku
Yazarlar

Fox TV ve Halk TV

Cafer Külahlıoğlu -
Türkiye’nin ilk özel televizyonunun kuruluşunu ve yayıncılığını çok iyi hatırlıyorum. Ankara’nın medya merkezi olan Rüzgârlı Sokak’ta yıllarca birlikte çalıştığım, bugünlerde de birlikte...
Devamını Oku

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Haberler Kaçmaz!

WhatsApp yazılım geliştirme ekibinin bir süredir üzerinde çalıştığı iPad sürümüne ait ilk görüntüler de internette yayınlandı.

WhatsApp iPad’lere geliyor

Editör -
WhatsApp yazılım geliştirme ekibinin bir süredir üzerinde çalıştığı iPad sürümüne ait ilk görüntüler de internette yayınlandı.
Kaspersky Lab araştırmacıları en az 2013’ten beri faaliyette olan ve tanınmış tehdit gruplarıyla bağlantısı yokmuş gibi görünen, teknik açıdan çok gelişmiş bir siber casusluk platformu keşfetti.

Siber casus Taj Mahal tehlikesi

İşlemci üretiminde önde gelen isimlerden biri olan Qualcomm, orta ve üst seviye cihazlara yönelik olarak geliştirdiği yeni işlemcisi Snapdragon 665, Snapdragon 730 ve Snapdragon 730G'nin duyurusunu yaptı.

Qualcomm üç yeni işlemcisini duyurdu

İngiltere Hava Kuvvetleri’ne ait 121 adet F-35B tipi savaş uçağının, sonbaharda Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki Ağrotur Üssü’ne geleceği bildirildi.

İngiltere, Kıbrıs’taki uçak sayısını artırıyor

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71