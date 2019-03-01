Yeni bir aya merhaba diyoruz. Zorlu şartlar, karamsarlıklar ve problem dolu günler artık geride kaldı. İlkbahar tüm coşkusu ve heyecanıyla bize göz kırpıyor.

Mevsim geçişleri birtakım değişimlerde, yenilenmemizde ve motivasyonumuzun güçlenmesinde büyük rol oynuyor.

Venüs’ün güçlü etkisi bugün iyimser, cesaretli ve bir o kadar da sağlam bir konumda olduğumuzu gösteriyor. Heyecanımızı, sevincimizi sevdiğimiz insanlarla paylaşabilir ve varlıklarının hayatımızdaki değerli katkılarını bir kez daha anımsayabiliriz. Bugün birçok girişim ve yeni başlangıçlar için oldukça şanslı ve aydınlık bir gün. Değerlendirmelerimizde, kararlarımızda ve seçimlerimizde detayları atlamadan, ne istediğimizi bilen bir pozisyonda olacağız. Sağlıklı kalabilmek için yapmak istediğimiz sporu belirlemek, ilgili kişilerden profesyonel yardım almak ve bir spor merkezine yazılmak gibi girişimlerimiz olabilir. Gün içerisine sosyal aktivitelerimize ağırlık verelim.