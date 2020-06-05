Gezegenimizin pozitif enerjisine , biz canlılara bonkörce sunduğu güzellikleri , olmazsa olmazımız yaşam kaynaklarına ihanet edercesine yıkmaya ve yok etmeye acımasız ve umarsızca devam ediyoruz.

Biz insanlar bütün bu icraatları gerçekleştirirken aslında kendi yaşam döngümüz içerisindeki süreci kısaltıyor ve kaçınılmaz sona doğru hızlı bir şekilde sürüklenmeye devam ediyoruz. Geçen zaman içerisinde değişen dünya düzenine alışmakta güçlük çeken insan canlısının tarihe dönüp baktığımızda bir o kadar hızla uyum sağladığını , yeterince güçlü bir şekilde ayakta ve hayatta kaldığını algılıyoruz. 5 ve 11 Haziran tarihleri arasında gökyüzündeki etkileşimler birtakım karışıklıkların , kararsızlıkların ve genel anlamda olaylara karşı gösterilecek yanlış reaksiyonların ayrıca üzerimizde hissettiğimiz baskıların yüksek olabileceğinin mesajını veriyor. Dünya genelinde birbirlerine bağlantılı olan konular , olaylar , bu doğrultuda yaşanacak yeni gelişmeler sabrımızı , irademizi , metanetli duruşumuzu biraz zorlayacakmış gibi gözüküyor. Güzel zamanlara yeniden kavuşabilmek için dayanıklılığımızı sınamamız kaçınılmaz.