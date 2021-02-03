Vuruldular ey halkım katiller nerede?

Çok cinayet işlendi ülkede…Yıllar geçti katilleri bulunamadı…Yirmi bir yıl içerisinde yüz ellinin üzerinde faili meçhul cinayet var.

Katiller sırra kadem.



Ya bulmuyorlar.

Ya da bulunamıyor.

Suikasta uğrayanlar içerisinde gazeteciler,polisler,askerler,öğretim görevlileri var.

Uğur Mumcu,Abdi İpekçi,Bahriye Üçok ,Turan Dursun,Gaffar Okan ve daha niceleri.

Bu kişiler neden öldürüldü?

Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra ülkemiz kalkınmaya başladı.

Fabrikalar kuruldu.

Yerli bankalar açıldı.

Ekonomide büyümeye başladı.

Bu durumu gören düşmanlarımız yurda gizli servislerini soktu.

Ülkemizdeki hainleri buldular.

Ülkeyi karıştırdılar.

Suikastlar yaptılar.

12 Eylülde ortalık duruldu.

Sonra ne oldu?

Kürt kardeşlerimizi kandırdılar.

Dini alet ettiler.

Terör örgütleri kurdular.

Resmen savaş başlattılar.

Yine Türkiye’yi parçalayamadılar.

Dinci terör örgütü FETO’cular

polis,asker ve adaletin içine girdiler.

Ekonomiyi ele geçirmeye çalıştılar.

Bunların hepsinin arkasında Amerika var.

Gözlerimizi kapamayalım.

Açalım..