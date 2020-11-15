Vurulduktan sonra denize düşen köpek, tuzlu sudan gözünü kaybetti

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da, falezlerde bitkin halde bulunan ve veterinere götürülen sokak köpeğinin, yapılan kontrollerinde vücudunda onlarca saçma olduğu ortaya çıktı. Av tüfeğiyle vurulduğu, ardından da denize düşüğü değerlendirilen köpeğe, ‘Falez’ ismi verildi. Yaklaşık 1 aydır tedavisi süren tuzlu suda kaldığı için sağ gözü görme yetisini tamamen yitiren Falez için yuva aranıyor.

Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı altındaki falezlerde yaklaşık 1 ay önce bir köpeği bitkin halde yatarken görenler, hayvanı falezlerden alıp çıkardı. Hayvanseverler yaralı hayvan için Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu’na bilgi verdi. Köpeği alarak kliniğine götüren Karabayoğlu, hayvana müdahalede bulundu. Tedaviye alınan köpeğin röntgeni çekilince vücudunda onlarca saçma olduğu ortaya çıktı. Tuzlu suda uzun süre kalmasına bağlı olarak gözleri yanan köpeğin, sağ gözünün de görme yetisini yitirdiği belirlendi. Köpeğin vücudu operasyonu kaldırabilecek durumda olmadığı için saçmalar alınamadı. ‘Falez’ adı verilen köpeğin av tüfeğiyle vurulduğu, ardından denize düşerek uzun süre suda kaldığı değerlendiriliyor.

YUVA ARANIYOR

1 ay süren yoğun tedaviyle tekrar sağlığına kavuşmaya başlayan köpeğe ‘Falez’ adı verildi. Uzun süredir sıvıyla beslenen köpek geçen günlerde ilk defa kendisi su içmeye başladı. Tedavileri devam eden köpek için yuva aranıyor.

‘AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞ’

Vücudundaki yüzlerce saçmanın hayati tehlike oluşturmadığını belirten Murat Karabayoğlu, “Bir ay kadar önce falezlerin altında olduğuna dair hayvanseverlerden ihbar aldık. Oradaki kişiler alıp bulunduğu yerden çıkarmış. Tedavi için kliniğe getirdik. Aldığımızda çok bitkin durumdaydı. İlk etapta denizde çok uzun süre kaldığı için öyle olduğunu zannettik. Kliniğe getirip tedavilerine başladık. Röntgenler çekildikten sonra durumunun çok daha ağır olduğu anlaşıldı. Av tüfeğiyle vurulduğu ve vücudunun her yerinde saçmalar olduğu anlaşıldı. Operasyonu kaldıracak durumda olmadığı için vücudundaki yüzlerce saçmayı hayati tehlike oluşturmadığı için almadık” dedi.

‘GÖZLERİ TAMAMEN YANMIŞTI’

Bir ay sonra ilk defa kendi kendine su içtiğini söyleyen Karabayoğlu, “Çok uzun süre suda kaldığı için gözleri tamamen yanmıştı ve hiç açamıyordu. Aşırı miktarda su yutmuştu. Bir aydır yoğun tedavi ediyoruz. Serumlarla, sıvılarla ve zorla besin takviyesi yapıyoruz. İlk defa dün kendi başına su içmeye başladı ama hala yemeklerini biz yediriyoruz. Gittikçe iyileşiyor bu da bizi çok mutlu ediyor. Yakında inşallah tamamen sağlığına kavuşacak. Şimdiden yeni bir yuva arayışına başladık. Ona bakacak, sevecek ve bundan sonraki tedavilerini devam ettirecek bir gönüllü arıyoruz” diye konuştu.

‘CAYDIRICI CEZALAR İSTİYORUZ’

Son zamanlarda hayvan hakları ile ilgili çok sayıda ihlal yaşandığını söyleyen Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, “Falez’in durumu aslında çok ağırdı. Gördüğü yoğun tedavinin ardından ayağa kalkabildi. Vurulduktan sonra denize düştüğünü düşünüyoruz. Düzeleceğini ümit ediyoruz. Düzeldikten sonra gideceği bir yeri yok o nedenle bir yuva arıyoruz kendisine. Hayvan hakları ile ilgili kanun çıkmasını uzun zamandır bekliyoruz. Özellikle Antalya’da son zamanlarda hayvan hakları ile ilgili çok kötü şeyler yaşadık. Artık bir yasa ve caydırıcı cezalar bekliyoruz. Bunun önlenmesinin yolunun caydırıcı cezalar olduğunu düşünüyorum” dedi.

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