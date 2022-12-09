Vücudundaki yüzlerce saçma isabet eden köpekte zehirlenme ve sakat kalma tehlikesi

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Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA’nın Şehzadeler ilçesinde, pompalı tüfekli saldırıda 3 bacağından çok sayıda saçmayla yaralanan ‘kangal’ cinsi köpek, zehirlenme ve sakat kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Köpeğin sahibi Cemal Çakmak’ın (61) şikayeti üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan Turan B. (46), ifadesinin ardından serbest kaldı.

Şehzadeler ilçesi kırsal Uzunçınar Mahallesi’nde yaşayan Cemal Çakmak, 4 Aralık günü saat 22.00 sıralarında, kangal cinsi 1,5 yaşındaki köpeğini bahçeye saldı. Bir süre sonra silah sesi duyan Çakmak, dışarı çıktığında köpeğini kanlar içinde yerde yatarken gördü. Köpeğinin sol ön ve arka iki bacağındaki yaralarına tampon uygulayan Çakmak, ardından veterinere götürüp, tedavi ettirdi. Ancak bacaklarındaki çok sayıda saçma çıkartılamayınca köpek, zehirlenme ve sakat kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Çakmak, köpeğini vurduğunu iddia ettiği Turan B., hakkında jandarmaya gidip, şikayetçi oldu.

‘BEN VURMADIM’ DEDİ, SERBEST KALDI

Şikayet üzerine Aşağıçobanisa Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Turan B.’yi dün akşam üzeri gözaltına alıp, tüfeğine el koydu. İfadesinde, köpeğin çok saldırgan olduğunu ancak kendisinin vurmadığını söyleyen Turan B., serbest bırakıldı.

‘EN AĞIR ŞEKİLDE CEZA ALMASINI İSTİYORUZ’

Köpeğin sahibi Cemal Çakmak’ın oğlu Mustafa Çakmak (32), şunları söyledi:

“Mahallenin 500 metre çıkışında ve ormanlık alanda oturuyoruz. Arsamızın etrafı çevrili, sadece bir aracın gireceği bir yer var. Köpeğimiz de bu bölümden çıkarak, tuvalet ihtiyaçlarını görüp, geri geliyor. Olay günü de köpeğimizi ihtiyacını gidermesi için salmıştık. Ancak bilinçli şekilde ateş edilmesi sonucu yaralandı. Şu an bacaklarındaki saçmalar çok sayıda olduğu için cerrahi müdahale yapılamıyor. Köpeğimiz acı çekiyor. Saçmalar zamanla zehirlemeye ve kas erimesine neden olabiliyormuş. Köpeğimin vücudundaki saçmalar nedeniyle zehirlenip ölebilir veya sakat kalabilir. O bizim evladımız gibi. Onu bu şekilde bırakamayız. Tedavisi için hiçbir masraftan da kaçınmayız. Köpeğimize bilinçli şekilde zarar veren Turan B.’nin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Sürecin takipçisi olacağız” dedi. (DHA)

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