Vücudunda korseye sarılı 1 kilo 100 gram esrar çıktı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA’da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcunun vücudundaki korseye sarılı 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya- Elazığ karayolu üzerine oluşturulan uygulama noktasında İstanbul’a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcuların kimlik kontrolü yapılırken, 1 yolcu şüpheli davranışlar sergileyince ekipler üst araması yaptı. Kimliği açıklanmayan şüphelinin üzerinde yapılan aramada vücuduna sarılı korseyi kontrol eden ekipler, korsenin içerisinde 1 kilo 100 gram toz esrar ele geçirdi. Esrara el koyan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

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