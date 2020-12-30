‘Vücudumda kurşunla yaşıyorum, sanıklar tahliye edildi’

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK Adliyesi önüne boşanma davası açan eşinin yakını Selçuk Koçaklı’yı tabancayla vuran Hakan K. (21) 8 yıl 4 ay, Koçaklı’yı yaralı halde yerde yatarken sırtından bıçaklayan Erkan K. (17) ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu 2 sanık kararla birlikte tahliye edilirken, vücudunda kurşunla yaşamak zorunda kalan Koçaklı, karara itiraz etti. Selçuk Koçaklı, “Şu an kurşunla yaşamama rağmen karşı taraf serbest bırakılıyor. Aldıkları cezalar çok ilginç” dedi.

Olay, geçen yıl 21 Şubat günü, Zonguldak Adliyesi önünde meydana geldi. Bir boşanma davasının ardından aileler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Boşanma davasının taraflarından Hakan K., otomobilden aldığı tabancayla, eşinin yakını Selçuk Koçaklı’ya ateş etti. Karnından vurulan Selçuk Koçaklı, yere yığıldı. Erkan K. de yaralı haldeki Koçaklı’yı sırtından bıçakladı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Koçaklı’nın vücuduna isabet eden kurşun, felç riski nedeniyle çıkarılamadı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından gözaltına alınan Hakan K. ve Erkan K. ise tutuklandı.

Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklardan Hakan K. ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 8 yıl 4 ay, Erkan K. ise ‘kasten yaralama’ suçundan 6 ay 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakan K. ve Erkan K. tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak, tahliye edildi.

TAHLİYE EDİLMELERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Yerel bir gazetede muhabirlik yapan Selçuk Koçaklı ise sanıkların serbest kalmasına tepki gösterdi. Karara itiraz ettiğini söyleyen Koçaklı, “Adliye önünde silahlı saldırıya uğradık. Sonra mahkeme sürecini yaşadık. Silahla vurulduk yetmedi bir de bıçak yedik. İkisi de cezaevinden çıkınca şaşırdım açıkçası. Gerekli itirazları yaptım. Dilekçemi mahkemeye sundum. Ben ömür boyu kurşunla yaşayacağım ama karşı taraf serbest kaldı” dedi.

VÜCUDUMDAKİ KURŞUNLA YAŞIYORUM

Vücudunda bulunan kurşunu felç kalma riski nedeniyle alınamadığını anlatan Koçaklı, “Ben vücudumda kurşunla yaşıyorum. Nefes almakta zorlanıyorum. Ömür boyu taşıyacağım bu kurşunu. Kurşunu alırsak felç kalırsın demişlerdi. Şu an kurşunla yaşamama rağmen karşı taraf serbest bırakılıyor. Aldıkları cezalar çok ilginç. İnsan öldürmek, vurmak bu kadar kolay mı?” diye konuştu.

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