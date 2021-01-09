Volvo S40 marka araç icradan satılacak

Ankara 24. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2006 model Volvo S40 araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

“06AVA17 Plakalı, 2006 Model , VOLVO Marka , S40 Tipli , D4164T0007315 Motor No’lu , YV1MS763262193034 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Siyah , Siyah renkte anahtarı, ruhsatı mevcut 2006 model çalışır durumda değil, motor kapağı yok, vites yok. Tamir gerektiren 1,6 motor tipli muhtelif yerlerinde çizikler mevcut, açılır tavan koltuk ısıtmalı, aküsü yok. Km. tespiti yapılamamıştır.”

Aracın takdir edilen bedeli 110.000,00 TL olarak açıklandı. Söz konusu aracın satışı için 1.ihale tarihi 2 Şubat 2021 günü, 2. ihale tarihi ise 23 Şubat 2021 günü olarak ilan edildi.

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