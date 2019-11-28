BloombergHT kaynaklı bir habere göre son dönemde elektrikli araç geliştirme çalışmalarına hız veren Alman üretici Volkswagen Çin’de elektrikli araç üretimi için 4.4 milyar dolarlık dev bir yatırıma hazırlanıyor.

Bu kapsamda, dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin’de, Volkswagen’in elektrikli model gamını genişleteceği aktarılıyor.

Volkswagen Çin CEO’su Stephan Woellenstein, “Elektrikli araç pazarındaki hareketleri yakından takip ediyoruz. Pazarın uzun dönemdeki potansiyeli bize heyecan veriyor”dedi. Uzun vadede Çin pazarından umutlu olduğunu kaydeden Stephan Woellenstein, “Çin’de satılan her beş araçtan biri grubumuz tarafından imal ediliyor ki bu durum son 5 yılda ulaştığımız en büyük seviye” diye ifade etti.

Volkswagen’in yeni yatırımı kapsamında hayata geçecek Şangay yakınlarındaki Anting fabrikası önümüzdeki yıl devreye alınacak.

Otomotiv sektörünün geleceği ülkemiz ekonomisini de çok yakından ilgilendiriyor. Bir kere otomotiv sektörü ürünleri ülkemizin en büyük ihraç kalemi, 2018 döneminde otomotiv endüstrisi 31.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiş ve sektör, Türkiye’nin 168 milyar dolarlık ihracatından yüzde 18,8 pay almıştı.

Diğer yandan ülkemizde yaklaşık 23 milyon 86 bin 900 araç trafikte yük ve yolcu taşıyor. Bu motorlu araçların %54,2’sini otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %14’ünü motosiklet, %8,3’ünü traktör, %3,7’sini kamyon, %2,1’ini minibüs, %1’ini otobüs, %0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Otomobil sektörünün gelecekte elektrikli ve otonom olmak üzere iki ana sütun üzerinde yükseleceği öngörülmektedir.

İster gaz, ister benzin, isterse de motorin yaksın fark etmez, fosil yakıt kullanan tüm motorlu araçlar özellikle yoğun araç kullanımı olan şehirlerde insanların zehirli ve boğucu gazlar solumasına neden olmaktadır. Bu durum insan sağlığı ve çevre için bir felakettir. Kim çocuklarını zehirli gaz solutarak büyütmek ister ki? Bu yüzden de otomotiv sektörünün geleceği muhakkak ki elektrikli araçlarda olacaktır.

Dünya Sağlık Örgütü, dünya bazında trafik kazalarında her yıl 1,35 milyon kişinin hayatını kaybettiği uyarısında bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan 2018 yol güvenliği raporunda, trafik kazası sonucu yaralanmaların, 5 ila 29 yaş arası çocuk ve gençlerde en önemli ölüm nedeni olarak ortaya çıktığını ortaya koyuyor. Motorlu araçların kaza yapması, en azından ölümcül kazalar yapması bugünkü teknoloji ile büyük ölçüde önlenebilir. Otonom araçlar, ya da en azında çarpışma önleyici sürücü asistanlarının kullanıldığı araçlar yol güvenliğini çok büyük ölçüde arttıracaktır. Otomotiv endüstrisinin geleceğini şekillendirecek önemli unsurlardan bir diğeri de bu yüzden otonom araçlar olacaktır.

Geçtiğimiz yüzyılın başından beri otomotiv endüstrisi hız ve güç kavramları üzerine bina edilmiş, tabiri caizse maço bir imaja sahipti, önümüzdeki dönem de ise güvenlik ve çevre dostu olmak üzerine bina edilmiş yeni bir endüstri göreceğiz diye öngörmekteyim.

Muhtemelen motorlu araç kullanım biçimi de çok ama çok değişecek, kişisel araç sahibi olmak gerekmeyecek, akıllı telefonlarımızdan çağıracağımız elektrikli ve otonom araçlar bizi bulunduğumuz yerden alıp, istediğimiz yere götürecek ve sonrada başka bir çağrıya yanıt verecekler.

Araç kullansak dahi bu muhtemelen kişisel aracımız olmayacak üyelik sistemi ile çalışan şirketlerin en yakınımızda park etmiş olan kiralık aracını elimizdeki dijital kart ile açıp dilediğimiz yere gideceğiz park ettiğimizde kullandığımız kadar mesafenin ücretini kredi kartı ile ödeyeceğiz. Sonra bir başkası bizim park ettiğimiz yerden alıp kendi kullanabilecek. Bu araçların da elektrikli olacağını tahmin etmek hiç zor değil elbette.

Kısacası gelecek geliyor ülkemizin, ekonomimizin bu geleceği karşılamak için ciddi ciddi hazırlık yapması gerekmektedir.