Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı mücadele için “Evde Kal” adı altında dayanışma çağrısı yapan Ankara Kent Konseyi’nin bu kampanyasına ünlü tiyatro sanatçısı Volkan Severcan da katıldı.

Ankara Kent Konseyi’nin bileşeni Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. İbrahim Sarıtaş’ın Ankaralılara hitaben yazdığı metni ünlü sanatçı Volkan Severcan seslendirdi. Ankara Kent Konseyi’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda Severcan, Ankara’nın Kuğulupark, Kale, Hacı Bayram Veli Cami gibi özellikli bölgelerinde yapılabilecek aktivitelere değinerek, “Hepimiz çok ama çok özledik. Ama az kaldı. Ne olursun evde kal Ankara” dedi.

Ankara Kent Konseyi, koronavirüs salgınının Türkiye’de baş gösterdiği günden bu yana geçen bir aylık sürede, aralarında sanatçılar, akademisyenler, muhtarlar ve çeşitli meslek mensupları ile Ankara Kent Konseyi bileşeni temsilcilerin “Evde Kal” çağrılarını video olarak sosyal medya hesaplarında yayınlayarak, Başkentlilere moral verdi.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, koronavirüs salgını başladığından bu yana izolasyonun önemine dikkat çekerek Ankaralılara “Evde Kal” çağrısı yaptıklarını belirtti. Yılmaz:

“Sanatçısından, kuaförüne, muhtarından öğretim üyesine kadar koronavirüse karşı 6 milyon Ankaralı olarak dayanışma halindeyiz. Bu günler geçtiğinde Başkentlilerin hafızalarında sadece iyi anıların kalmasını temenni ediyoruz” dedi.

Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “6 milyon tek yürek” çağrısı ile 65 yaş üzeri vatandaşlara evinde market hizmeti verilmesi ve veresiye defteri kapatma kampanyası başta olmak üzere Kent Konseyi’nin 500’e yakın bileşeni ile “Evinde Kal Ankara” kampanyasına da destek verdiklerini söyledi.

Ankara Kent Konseyi için hazırlanan videoda Volkan Severcan Ankaralılara şöyle seslendi:

“Tunalı Hilmi’den öylesine aşağı doğru yürümek, Kuğulu Park’ta Ankara simidini bölerek kuğularla paylaşmak, Kale’de bir cumartesi sabahı sessizce çayımızı yudumlamak, Hacı Bayram Cami avlusundan okunan ezanı dinlemek, Yüksel Caddesi’nde uzun zaman görmediğiniz dostunuzu heyecanla ayakta beklemek, Kumrular Sokak’ta bir eli sıkıca tutarak ağaçların arasından yürümek, 23 Nisan Bayramı’nda bir çocuk gibi Ulus’ta Atatürk heykelinden Birinci Meclis’e bakmak. Evet. Hepimiz çok ama çok özledik. Ama az kaldı. Ne olursun evde kal Ankara.”