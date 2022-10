Volkan Demirel: Gerektiği gibi oynayarak kazanmasını bilen taraf biz olacağız

- Reklam -

İzzet NAZLI -Samim SELÇUK / HATAY,(DHA)- Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, “Bu hafta yine gerektiği gibi oynayarak kazanmasını bilen taraf biz olacağız” dedi.

Süper Lig’in 9’uncu haftasında sahasında Alanyaspor’u konuk edecek Hatayspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas drili ve taktik çalışması yaptı. Bordo-beyazlı ekipte, kırmızı kart cezalısı Ruben Riberio ve sakatlığı bulunan Kristian Atsu, Alanyaspor karşılaşmasında görev alamayacak.

Antrenman öncesinde Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Alanyaspor maçından üç puanla ayrılmak istediklerini belirten Volkan Demirel, “Alanyaspor maçını kazanmaktan başka planımız yok. Kazanacağımızdan yine eminiz. Ben Sivas maçına çıkmadan önce de söyledim, ‘Bu maçı kazanacağız’ diye. ‘Kazanmaktan başka hiçbir planımız’ yok diye. Gerektiği gibi oynayarak kazanmasını bildik. Bu hafta yine gerektiği gibi oynayarak kazanmasını bilen taraf biz olacağız. Onun dışında da fazla ekstra bir durumumuz yok. Herkesin morali çok yüksek, çok motive, ben zaten geçmişe dönmek istemiyorum. Son 10, 15 gündür takımla beraberim ama hakikaten olduğumuz yer bu takımın hakkı değil. O yüzden bu takımın hakkı olan yere en kısa zamanda ulaştırmaya çalışacağım. Bundan sonra da inşallah hedefimiz her maçı kazanmak. Tabi ki futbolda mağlubiyetler, beraberlikler puan kayıpları olacaktır ama ben her maça kazanmak için çıkacağım. Dediğim gibi bizim için lig şimdi başlıyor ve bundan sonra en iyi şekilde yakışır bir şekilde bu takımın hak ettiği bir şekilde ilerleyecek. Biz bunun için çalışacağız. Karşı taraf bizden daha iyi olur, o zaman tebrik etmesini biliriz ama biz elimizden geldiği kadar mücadelemizi edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu..

“RİBERİO TAKIMDAN ÖZÜR DİLEDİ, TAKIM DA ONA TEŞEKKÜR ETTİ”

Sivasspor – Hatayspor karşılaşmasının 41’inci dakikasında gördüğü kırmızı ile takımını 10 kişi bırakan Ruben Ribeiro ile ilgili değerlendirme yapan Volkan Demirel, “Bunlar maç içinde olacak şeyler. Bunu başka yerlere çekmek, başka şeyler düşünmek istemiyorum. Futbolda eksiklik de var, sakatlık da var. Bundan sonra ne yapacağımız önemli. Çok iyi bir savunmayla 10 kişi kalmamıza rağmen 60 dakika hemen hemen çok iyi mücadele ettiler. Baktığınızda savunma olarak sıkıntılı gözüken takımın bunu 10 kişi yapması, hem de Sivas gibi bir yerde. Rakım yüksek, işte onların durumu belli. O yüzden bence çok önemli bir galibiyetti. O yüzden ben olumsuz şartlar yerine olumlu şartları düşünüyorum. Bizim adımıza 10 kişi kalmamız bence olumlu bir şart oldu. O yüzden ben olumlu taraftan bakıyorum bu olaya. Maçtan sonra Ruben takımdan özür diledi, dilemesi de gerekiyordu ama takım da ona teşekkür etti. Niye? ’10 kişi kaldık ve bu savunmayı sen yaptırdın bize’ diye. Bence takımın da Ruben’e teşekkür etmesi lazım. Ben olaya böyle bakıyorum” şeklinde konuştu.

“TARAFTAR GELİNCE DAHA DA İŞTAHLANACAĞIZ”

Futbolun taraftarla güzel olduğuna vurgu yapan Demirel, şunları söyledi:

“Çoluk çocuk, yaşlı genç, erkeğimiz, kızlarımız, ablalarımız herkes, Hatay’a gönül veren, azıcık Hatay’ı aklının ucundan geçiren herkes, Hataylı olan herkes lütfen maça gelsin. O coşkuyu, o kazanmayı bizle beraber yaşasın. Çünkü biz taraftar gelince daha da iştahlanacağız. Evet, çalışıyoruz, çok iyi çalışıyoruz, arkadaşlarımız her dediğimizi yapmaya çalışıyor. Stada çıktıklarında o coşkuyu görünce bu verdiklerinin daha fazlasını verecekler. Ben buna inanıyorum ve eminim ki bana gösterilen ilgi, takıma gösterilen istek, hava her şey şu an çok güzel ve bizi yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum. O yüzden sizlerin aracılığıyla tüm Hataylıları maça davet ediyorum.”

ERCE KARDEŞLER: ALANYASPOR MAÇINI KAZANIP ÇIKIŞIMIZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Sivas maçında alınan üç puanın kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler, “Gerçekten çok fazla ihtiyacımız vardı. Gerek teknik ekip, gerek futbolcular, gerek camia çok güzel kenetlendik ve 3 puanı aldık. Gerçekten bizim için çok değerliydi. Basit gözükebilir ama gerçekten çok zorlandık. Maç psikolojik olarak, mental olarak gerçekten zor bir maçtı bizim için ama kazandığımız için mutluyuz. Bu hafta da Alanya maçı var. İnanıyorum ki yani biraz iddialı olacak ama bu sezonu rahat bir şekilde ilk 10’un içinde bitirebiliriz. Güle oynaya bir şekilde. Çünkü hem takım arkadaşlarıma güveniyorum, hem hocalarımıza güveniyorum. Dediğim gibi yani benim aklımda kimseden yana bir soru işareti yok. Ne takım arkadaşlarım ve hocalarımızdan yana. Bence çok iyi bir şekilde ligi bitireceğimizi düşünüyorum. Ama tabi ki o sonraki hedef. Önceki hedefimiz Alanyaspor maçı. Alanyaspor maçını kazanıp çıkışımıza devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“VOLKAN HOCAMIN MAÇLARINI İZLEYEREK BÜYÜDÜK”

Hatayspor’da Volkan Demirel gibi bir teknik direktörün olmasının büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Kardeşler, “Volkan hocamın maçlarını izleyerek büyüdük. Gerçekten yani bunu hocam diye söylemiyorum. Bence Türkiye’ye gelmiş geçmiş en kaliteli kalecilerden birisi. Zaten benim söylemem gerekmiyor, yaptıkları ortada. Türkiye’nin büyük kulüplerinden birinde uzun yıllar kaleyi korumak, dünya kadar maça çıkmak, gerçekten bence sadece bu yeteneğiyle de alakalı değil. Burada şimdi hocamızla da yavaş yavaş tanışıyoruz. Bu kadar mütevazı, alçak gönüllü olması gerçekten inanılmaz. Yani burada ben görüyorum. Kaleyi taşıyor, topları taşıyor, hani gerçekten şaşırıyoruz. İnsan bazen kendinden utanıyor, çünkü hani bizler maalesef yeni Türk gençleri olarak kendi adıma konuşayım çok çabuk şımarmaya müsaidiz. Ayaklarımız hemen bir şekilde yerden kesilebiliyor ama bu şekilde örnekleri gördüğümüzde gerçekten kendimizin de onlar gibi olması için gerçekten futbol dışında da karakterimizi ve insanlığımızı bence çok daha iyi bir şekilde geliştirmek zorundayız” diye konuştu.

