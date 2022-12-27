Volkan Demirel: Bu statta gol yemeden zamanı kullanarak gol atarsanız galip gelebilirsiniz

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Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) – Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, “Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Bu statta gol yemeden zamanı kullanarak gol atarsanız galip gelebilirsiniz ama biz beceremedik” dedi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında Hatayspor’u kendi sahasında 4-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. Pozisyonlar bulduklarını ancak değerlendiremediklerini belirten Demirel, “Fenerbahçe’nin çok önde bastığını ama defans arkası pozisyonları yakalayabileceğimizi düşündük. Ofsayttan sayılmayan gol ve kaçırdığımız goller var. Değerlendiremeyince duran top organizasyonunda Fenerbahçe golü buldu. Ferdi’nin sol kanatta 2’ye 3 oyunlarıyla ceza sahasına gelinen bir gol. 2-0 burada geriye düşmek zor bir durum. Yine toplamaya çalıştık. 1-2 tane daha pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Devre arası oyuncu değişiklikleri yaptık. Yine aynı şekilde yakaladığımız pozisyonlar oldu ama değerlendiremedik. Sonrasında yine gol yedik. Çıkmak isterken kaptırdığımız topla da gol yedik, mağlup olduk. Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Bu statta gol yemeden zamanı kullanarak gol atarsanız galip gelebilirsiniz ama biz beceremedik” diye konuştu.

“ELİMDEN GELDİĞİNCE HATAY İÇİN BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM”

Hatayspor ve kulüpteki geleceği hakkında da açıklamalarda bulunan Demirel, “Hatay’ı çok değerli buluyorum. Hem kültürel hem insani değerler olarak. Çok keyif aldığım bir yer. Amacım açıkçası hem Hatayspor’u daha yukarılara taşımak hem de Hataylı gençlere futbolu sevdirmek. Bunlar söylemle olacak şeyler değil. Tamamen çalışma programımız bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Başkan ve yönetim de böyle düşünüyor. Elimden geldiğince Hatay için bir şeyler yapmaya çalışacağım. Benim için doğru bir yer. Aykut hocanın gelişiyle ikon tanıtımı oldu. Kulübümüz davet etti. Aykut hocam bizi kırmadı. İkon tanıtımında bizimle birlikte oldu Aykut hoca. Benim için çok değerli, çok zaman geçirdik. Futbol camiasında sevdiğim, saydığım insanlardan bir tanesi. Kulübümüze gelip aramızda olduğu için çok mutlu olduk” şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Volkan Demirel’in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)