Ana Sayfa Güncel Haberler Voleybol Takımını taşıyan otobüs cipe çarptı; 3 yaralı //Ek fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Erciş’teki yangında 6 kişi dumandan etkilendi, 1 itfaiyeci akıma kapılıp yaralandı
Behçet DALMAZ/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde temel gıda ve kimyevi ürünlerin satışının yapıldığı markette çıkıp yanındaki depoya sıçrayan yangın, itfaiyenin 7 saatlik müdahalesi sonucu...
Antalya’da kimliği belirsiz kişiler, ağaçları köklerinden söktü
Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'nde, 100 yıllık ağaçlar, kimliği belirsiz kişilerce köklerinden söküldü. Mahalleli, ağaçları söken kişilerin, kendilerini tehdit ettiğini...
Evde başlayan yangın ahıra sıçradı, büyükbaş hayvanları köylüler kurtardı
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da tek katlı evde çıkan yangın yandaki ahıra da sıçradı. Ahırdaki büyükbaş hayvanlar köylüler tarafından kurtarılırken yangın itfaiyenin uzun uğraşları...