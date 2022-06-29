- Reklam -

Bugün sizlere güzel bir haber vermek için yazıyı kaleme alıyorum. VNS yani Vagal Sinir Stimülatörü cihazı ile ilgili son durum hakkında kısaca ne olduğuna bakalım…

Biz epilepsililerin bazıları küçük nöbetlerle, bazıları ise büyük nöbetler ile karşılaşır. Küçük nöbetleri olanların nöbetleri kontrol altındayken, büyük nöbet geçirenlerin kontrollerinde ise farklı yöntemler uygulanır…

Büyük nöbetlerin bazıları ilaçlarla, bazıları ameliyatlarla, bazıları vns (epilepsi pili), bazıları ise ketojenik diyet ile azaltılır ve/ya bitirilir. Muayene ile ilgili her konuda Devlet gerekli destekleri verirken VNS ile sorunlarla karılaşabiliyorduk. VNS için hem cihazın takılması, hem de pillerin değişimi ile ilgili birçok sorun yaşamıştık. Bu konu ile ilgili birçok epilepsili ve yakını bize sorunlarını dile getirmişlerdi. Bu konuyu basına ve bakanlığa da sunmuştuk.

VNS cihazını jeneralize nöbet geçiren yani nöbet geldiği zaman beynin birden fazla noktasına etki edecek şekilde yayılan nöbetler için kullanılan cihazdır. Nöbetin daha fazla etkili olduğu noktadaki nöbetleri engelleyerek, tam olarak nöbeti durduramayan ama büyük bir kısmını engelleyerek; daha kaliteli yaşam sağlayan materyaldir; beyin pili…

Bugün yayınlanan SGK Tweeter sayfasında, ‘Epilepsi hastalığına yönelik tanı, görüntüleme, tedavi, ameliyat ve VNS cihazı (Epilepsi Pili) bedellerini SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) kapsamında karşılıyoruz. ‘ şeklinde yayınlanan yazı ile çok memnun olduk.

Biz epilepsililer olarak bu sorununa SGK’nın pozitif yaklaşımı için, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve bağlı bulunduğu Çalışma Bakanlığı’na tüm epilepsililer olarak derneğimiz adına teşekkür ediyoruz.

Sevgiyle kalın…

Ebru ÖZTÜRK

Epilepsi ve Yaşam Derneği Kurucusu ve Başkanı

Epilepsi ve Yaşam Platformu Kurucusu ve Başkanı