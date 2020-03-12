Kıtalar arasında ayrım yapmadı. Asya’da görüldüğü gibi Avrupa, Afrika, Amerika ve Avustralya’da da görüldü.

Gelişmiş ülke-az gelişmiş ülke ayrımı yapmadı.

Çin, ABD, Rusya, Japonya, İtalya ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerin yanı sıra Pakistan, Irak, Filipinler, Cezayir gibi nispeten az gelişmiş ülkelerde de görüldü.

Zengin-yoksul ayrımı yapmadı.

Pek çok zengini etkisi altına aldığı gibi, yoksullar arasında da görüldü.

Makam sahibi-sade vatandaş ayrımı yapmadı.

Bakanlar ve genelkurmay başkanlarının yanı sıra mütevazı bir hayat süren makamsız insanlar arasında da görüldü.

Cinsler arasında ayrım yapmadı.

Erkekler arasında görüldüğü gibi kadınlar arasında da görüldü.

Medeni durumla ilgili ayrım yapmadı.

Evlilerin yanı sıra bekarlar ve dullar arasında da görüldü.

Dinler arasında ayrım yapmadı.

Budizm dinini benimseyenlerin yanı sıra Müslümanlığı, Hıristiyanlığı, Museviliği benimseyenler arasında da görüldü.

Eğitimli-eğitimsiz ayrımı yapmadı.

Birkaç üniversite bitirmiş olanların yanı sıra ilkokulu bile bitirmeyenler arasında da görüldü.

Şu meslek-bu meslek ayrımı yapmadı.

Doktordan mühendise, avukattan sanatçıya hemen her meslekte görüldü.

Irklar arasında ayrım yapmadı.

Beyaz ırktan olanların yanı sıra siyahi ırktan olanlar arasında da görüldü.

Spor yapan-spor yapmayan arasında ayrım yapmadı.

Hiç spor yapmayan yaşlıların yanı sıra sporcular arasında da görüldü.

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Sonuç olarak diyeceğim şu:

Koronavirüsle etkili biçimde mücadele edelim, ama onun tüm dünyayı kucaklayan “adalet anlayışından” da lütfen bir şeyler öğrenelim!