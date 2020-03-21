İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine seslendi.Yaptığı canlı yayınla açıklamalarda bulunan milli futbolcu, “Avrupa Şampiyonası, benim için gerçekten çok önemli. Herkesin emeği çoktur bizim milli takımda ama benim de gerçekten o turnuvada çok emeklerim var“ dedi.



Yaşadığı ağır sakatlık sonrası kiralık olarak oynadığı Crystal Palace ile yollarını ayırarak Everton’a geri dönen Cenk Tosun; sakatlığı, EURO 2020 ve koronavirüs hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 10 gün önce ameliyat geçiren ve tedavisini evinde devam ettiren Cenk Tosun, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak, takipçileriyle sohbet etti.