Korona virüsü makam mevki filan dinlemeyip herkesi tehdit ederken yurt dışından dönen 31 milletvekili nedense karantinaya alınmadı, evlerine gitmelerine izin verildi.

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Fransa’dan getirilip karantinaya götürülmek için otobüse bindirilen bir yolcunun yolda inmesine görevlilerce göz yumuldu.

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Öğrenci yurtlarında karantinaya alınan bazı vatandaşlar kaçma teşebbüsünde bulundu. Güvenlik güçleriyle aralarında itişip kakışma oldu.

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Camiler cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına kapatıldı ama bireysel namaz kılmak isteyenler için açık tutuldu. Böylece isteyenler yine camiye gidiyor, “Bireysel namaz için geldim” diyerek içeri giriyor. Aynı şekilde gelen başkalarıyla yan yana, omuz omuza namaz kılıyor.

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Kafeler, barlar, gazinolar, sinemalar, tiyatrolar kapatılırken AVM’lerin faaliyetlerine herhangi bir sınırlama getirilmedi.

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Dünyada bir çok ülkede spor müsabakaları ertelenirken bizde futbol maçları seyircisiz oynanmaya devam ediyor.

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Trabzonspor’da virüsten korktuğunu söyleyen yabancı bir oyuncunun sözleşmesi hemen feshedildi. Ama aynı kulübün başkanı gazetecilerle konuşurken virüs korkusuyla maske taktı.

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Şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabından hayranlarına çağrıda bulundu, “Evde oturmayın, sokağa çıkın” dedi.

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Virüsle mücadele eden ülkelerde alınan ilk önlemlerden biri dış seyahatler kadar şehirlerarası yapılan seyahatlere de sınırlama getirilmesiydi. Bizde böyle bir uygulamaya gidilmedi.

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Tamam, Sağlık Bakanı babacan tavrıyla güven veriyor, şeffaf davranıyor.

Ama yetmez ki…

Herkesin ona ayak uydurması gerekir.

Koronayla mücadeleye Türk damgasını keşke bu kadar kısa sürede ve bu kadar güçlü vurmasaydık!

NOT: Bu arada, virüsle mücadele kapsamında evde çalışmaya olanak tanıyan Sonsöz gazetesi sahip ve yöneticilerini içtenlikle kutlarım.