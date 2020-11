Virüse karşı umut olan Türk bilim insanlarının akrabaları: Bize gurur yaşattılar

Arzu ERBAŞ- Doğancan İLEK/RİZE, (DHA) – KORONAVİRÜSE karşı yüzde 90 oranında etkili aşıyı geliştiren Türk bilim insanları, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin memleketlerinde büyük bir gurur yaşanıyor. Dr. Özlem Türeci’nin Rize’nin Fındıklı ilçesinde yaşayan akrabaları, “Kapımız her zaman onlara açık” diyerek baba ocağına davet etti.

Tüm dünyayı etkiyen koronavirüsüne karşı Almanya’da yüzde 90 oranında etkili aşıyı geliştiren Türk bilim insanları, Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’in başarısı memleketlerinde gurura vesile oldu. Dr. Özlem Türeci’nin Rize’nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan akrabaları, büyük bir gurur yaşadıklarını ifade ederek, kendilerini memlekete davet etti.

‘TÜRKİYE VE DÜNYA İÇİN MUTLULUK YAŞADIK’

Büyük bir gurur içerisinde olduğunu ifade eden Fethi Türeci, “Akrabamızın aşıyı bulduğunu duyduğumuzda çok gururlandık, Türkiye ve dünya için mutluluk yaşadık. Herkese faydalı bir işe imza attılar. Babasını ve halasını tanıyorum ama kendisini hiç görmemiştim, bu haberlerden sonra televizyonda gördüm” dedi.

‘KAPIMIZ HER ZAMAN ONLARA AÇIK’

Dr. Özlem Türeci’yi çocukluğunda gördüğünü belirten Bina Türeci, “Çok mutlu bir haber aldık ve gururlandık. Dedelerinden kalan bir ev vardı burada ancak o yıkıldı. Biz akrabaları olarak buradayız ve kapımız her zaman onlara açık” diye konuştu.

‘HER ZAMAN ONU AĞIRLAMAK İSTERİZ’

Oktay Türeci ise, “Almanya’da yoğun bir çalışma hayatları oldu. Yeğenimin bu şekilde başarılı olmasına çok sevindim. Bulunduğumuz alanda dedesine ait büyük bir ev vardı ama zamanla yıkıldı. Burada biz bir ev yaptık. Yoğun çalışma hayatından fırsat bulur da baba ocağına gelmek isterse, her zaman onu ağırlamak isteriz” ifadelerini kullandı.

