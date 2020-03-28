Covid-19 anlaşılan Türkiye’ye geldiğine geleceğine bin pişman olacak! Virüslerin antibiyotiklerden etkilenmediğini biliyoruz, lakin virüsler bile bu kadar anti rasyonel eğilim ve işlerin olduğu Türkiye’nin koşullarına dayanamaz demedi demeyin.

Görüyoruz ki AKP iktidarı bu ölümcül virüs salgınına karşı, hiç kimsenin aklına gelmeyen önlemler alıyor, bu yüzden Kanal İstanbul projesine hız verdiler, ilk ihaleyi yaptılar İstanbul’un dört bir yanını deniz ile çevirir, bir ada haline getirirsek toplumsal izolasyonu sağlarız, Covid-19 virüsü bu kanalı atlayamaz, İstanbul’da salgını patlatamaz diye düşünmüş olsalar gerek!

Bir taraftan iktidar şimdi birlik ve beraberlik zamanı bu krizden ancak ve ancak el birliği ile çıkabiliriz, birlikte mücadele etmemiz gerek derken, diğer taraftan seçilmiş belediye başkanının, bilim insanlarının, ekonomistlerin, çevrecilerin ve halkın kahir ekseriyetinin şiddetle karşı olduğu bu projeyi yangından mal kaçırır gibi hızlandırması akıl alacak bir şey değil. Bu projeye karşı olanların cinlerini tepelerine çıkaracak, birlik beraberlik dayanışma ortamını berhava edecek böyle anti rasyonel işler yapmaktan AKP yöneticileri hiçbir şekilde kaçınmıyorlar. Unutmayın tarih rasyonalite ve anti rasyonalite arasındaki mücadeleden oluşmaktadır ve sonuçta daima rasyonel davrananlar galip gelmiştir.

Bunca yılki gözlemlerimize dayanarak biliyoruz ki AKP iktidarının en temel özelliği dayatmacılığı, kimseyi dinlememe ve kendi bildiğini okumasıdır.

Kanal İstanbul adını verdikleri, gerekçesini kendilerine bile açıklayamadıkları, bu saçma sapan anti rasyonel projeyi hali hazırdaki koşullarda bile bu yüzden dayatmaktan kaçınmıyor, inatlarından vaz geçmiyor ve her zamanki gibi laf söz dinlemiyorlar.

Nasılsa bir kere alışmışlar, çıkıyorlar “kandırıldık, Allah affetsin” ya da “biz bu şehre ihanet ettik ama” benzeri söylemler ile konuşup, hala oy alıp, seçilebiliyorlar.

Yeri gelmişken Amerika Birleşik Devletleri Anayasasının yazarlarından Thomas Jefferson’un 1816 yılında söylediği “Bir millet hem cahil hem hür olarak kalabileceğini düşünüyorsa, bunun tarihte hiçbir zaman olmadığını ve gelecekte de olamayacağını” ifade ettiği sözlerini de hatırlatmak isterim! Jefferson haklıdır, popülist politikacılar tarafından cahil bırakılan ve kandırılan halkların hiçbir zaman özgür, güçlü ve müreffeh bir toplum haline gelemediğini bugünde gözlemliyoruz.

Bu hatırlatmadan sonra konuya devam edeyim, onlar bu inatlarında ve dayatmacı tutumlarında devam ettikçe, bizde bıkmadan usanmadan hata yaptıklarını ve bu projenin saçma sapan; akla, mantığa, bilime aykırı bir proje olduğunu söylemeye devam edeceğiz.

Lakin bizim onlardan farkımız onlar bu projenin neden gerekli olduğunu hiçbir şekilde açıklayamıyorlar ve bu projenin fizibilitesini ortaya koyamıyorlar oysa biz bu projenin neden gereksiz ve nasıl batak bir proje olduğunu, dahası batak olmakla da kalmayıp çevre ve kent dokusuna hangi zararları vereceğini de somut delillere dayalı olarak ortaya koyabiliyoruz.

Buradan bu projenin savunucularına, AKP yöneticilerine ya da yandaşlarına sesleniyorum, hodri meydan; projenize ve savlarınıza güveniyorsanız çıkalım istediğiniz televizyon kanalında bu projeyi tartışalım, görelim el mi yaman, bey mi yaman, var mısınız?

Söz Kanal İstanbul ile ilgili ÇED raporunu yazanlardan İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü’nde görevli Dr. Yavuz Örnek’in ‘Mesela Karadeniz’in altında 500 milyon metreküp H2S gazı var’ diyorlar. Diyelim ki Karadeniz’in altında bir magma oluştu. Ve H2S açığa çıktı. Yüzlerce atom bombasına denk patlama olur. İlla olacak demiyorum ama bu hiç olmayacak manası taşımaz. Bu kanal, İstanbul Boğazının tamamen yıkılmasını engeller. Kanal da yıkılır ama ona da ihtiyaç var.” benzeri söylemler ile karşıma çıksanız dahi sizinle dalga geçmeyeceğim ve canlı yayında kahkaha atmayacağım.