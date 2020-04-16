Amerikan Forbes dergisi Almanya, Tayvan, Yeni Zelanda, Danimarka, İzlanda, Finlandiya ve Norveç liderlerinin kadın olduğuna dikkat çekerek bu ülkelerdeki ölüm oranlarının daha az olduğuna işaret etti.

Söz konusu ülkelerin nüfusunun az olduğu, küçük olduğu, ada ülkesi olduğu ya da yönetiminin kolay olduğu gibi düşünceler akla gelse de, haberde Almanya ve İngiltere örneklerine de yer veriliyor. Avrupa’nın kuzeyinde, kıtadan ayrı bir ada ülkesi olan İngiltere’de salgın 98.476 vakaya karşılık 12.868 can aldı. Almanya’da ise 134.753 Corona virüs hastasına rağmen ölü sayısı 3.804 İngiltere’de hastalık nedeniyle ölüm oranı yüzde 10’ları aşarken, bu oran Almanya’da sadece yüzde 2’de kalıyor.

Norveç’te şimdiye dek 6.798 vakaya karşılık 150 kişi virüse bağlı olarak yaşamını yitirdi. Danimarka’da da bu sayılar 6.681’ya karşılık 309… Yeni Zelanda’nın nüfusu 5 milyona yakın, ülkede resmi verilere göre 1300’den fazla Covid-19 vakası ve hastalık nedeniyle sadece 9 can kaybı bulunuyor. Yeni Zelanda’da Başbakan Jacinda Ardern’in, salgın ile mücadele kapsamında ülkedeki üst düzey yöneticilerin maaşını 6 ay boyunca yüzde 20 oranında azaltması hem ülkesinde ve hem de bütün dünyada takdir toplamıştı.

644.188 hasta ve 28.539 ölüm sayısı ile Amerika salgının yeni merkezi haline gelmiş bulunmaktadır. Bu salgının ilk ortaya çıktığı Çin’de resmi ölüm sayısı 3.342 kişi, Amerika’da iki günde meydana gelen ölüm sayısı bile bu toplamdan daha fazla…

Forbes’in haberinde, salgın ile mücadelede başarıları ile göze çarpan kadın liderlerin 4 özelliğinin altı çiziliyor; Dürüstlük, kararlılık, teknoloji ve sevgi. Anlaşılan virüs ile mücadeleye kadın eli değince başarı da geliyor.

Bu özellikler bir ülke yönetimi için çok önemli, hata olmazsa olmaz özellikler.

Bu özellikler doğal olarak halklarda yönetenlere karşı bir güven duygusu oluşturuyor, yöneticilere güvenen halk alınan tedbirlere uymakta daha hassas davranıyor ve söylenenlerin arkasında acaba ne çapanoğlu var diye düşünmüyor.

Ne yazık ki bir çok ülkede yöneticiler aynı özelliklere ve güvenirliliğe sahip değil, örneğin Donald Trump ve Boris Johnson gibi popülist politikacıların dediklerine kimse güvenmiyor, kulak asmıyor, krizin ayak sesleri duyulduğunda gösterdikleri ciddiyetten uzak umursamaz tavırları ve yüksek perdeden konuşmaları bu politikacılara güveni engelliyor ve söylediklerine kimse itaat etmiyor, bu durum da doğal olarak hem salgın ile ve hem de ekonomik kriz ile mücadeleyi zora sokuyor.

Maalesef ülkemizde de benzer bir durum var şu anda ülkeyi yöneten iktidara karşı güven çok az, hemen herkes bir şey açıkladıklarında acaba arkasında ne var diye düşünüyor, bir çok kişi açıklanan resmi rakamları dahi inandırıcı bulmuyor. Türk Tabipler Birliği gibi sivil toplum kuruluşlarının açıklanan resmi rakamları doğru bulmadıklarını söyleyerek itiraz etmesi de bu güveni ciddi miktarda erozyona uğratıyor. Bir çok kişi iktidarın bir algı operasyonuna giriştiğini ve salgının yarattığı krizin oy oranlarını azaltmaması için durmadan iyimser haber ve yorumlar pompaladıklarını düşünüyor.

Oysa yukarıda saydığımız ülkeleri yöneten kadınlara halkları büyük güven duyuyor, dediklerini uyguluyor arkasında başka bir hesap aramıyor bu yüzden başarılılar. Ülkemizde de benzer bir güven ortamı yaratılamazsa ne bu salgın ile ve nede bu salgının tetiklediği ekonomik kriz ile başarılı bir mücadele vermek, ülkemizin bu çifte krizden en az can, mal ve servet kaybı ile çıkmasını sağlamak mümkün olmayacaktır.

Bu krizde kamuoyu nezdinde en çok güven duyulan kabine üyesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dır, iktidara tavsiyem özellikle krizin sağlık bacağının yönetiminde onu ve bilim kurulunu daha ön plana çıkartın, daha fazla yetkilendirin ve olur olmaz politikacıların onların işine müdahalesini engelleyin.

Krizin ekonomi bacağına gelince; peşinen söyleyeyim damat bey ile böyle bir krizi yönetmeye kalkarsanız ne içeride ve nede dışarıda asla güven tesis edemezsiniz!

Daima dediğim gibi ekonomi güven işidir, önce iç ve dış ekonomi çevrelerinde güven uyandıracak, uzmanlığı ve ekonomi bilgisi ile saygınlık kazanmış birini bulun, acilen yetkilendirin ve o koltuğa oturtun, yoksa işimiz yaş, demedi demeyin…

Tabi bütün bu mücadelenin olmazsa olmazı bugünkü tek adam rejimini ortadan kaldıracak demokratikleşme adımlarını atmak, denge ve denetim mekanizmalarını acilen inşa etmektir.

Bu çifte krizi başarı ile yöneten kadın liderlerden ders alın, yaptıklarını yapın, yapmadıklarını yapmayın derim…