Korona salgını hakkında konuşmak üzere televizyona çıkan profesörler daha bilgili görünmek için olsa gerek; güzel dilimizin, Türkçemizin kullanımına pek özen göstermiyor, ağırlıklı olarak Latince ve diğer Batı dillerindeki sözcükleri kullanıyorlar.

Örneğin:

Küresel salgın yerine pandemi…

Bölgesel salgın yerine endemi…

Zirve noktası yerine pik noktası…

Bağışıklık sistemi yerine immün sistem…

Solunum desteği verilen hasta yerine entübe olan hasta…

Hastalık belirtisi yerine semptom…

Hastalık bulaşan yerine enfekte olan…

Yalıtım yerine izolasyon…

Bir kişi ya da yeri gözetim altına almak yerine karantina…

Temizlik önlemi yerine hijyen…

Mikroptan temizleme yerine dezenfekte…

Mikroptan arındıran madde yerine dezenfektan…

Ölüm oranı yerine mortalite…

Sözcüklerini kullanıyorlar…

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İzninizle biraz profesörcülük oynayayım:

“Endemi pandemiye dönüştü…

Birçok kişinin immün sistemi çöktü…

Enfekte edicilere dikkat…

Mortalite sürekli yükseliyor…

Bakalım ne yapan pik yapacak…

Entübelerin az oluşu sevindirici…”

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Değerli profesörler…

Hepinizi seviyoruz, sayıyoruz…

Ama Türkçemizi Türkçe gibi konuşun lütfen…

Korona bir gün gider ama yabancı dil virüsü dilimize yerleşirse tedavisi yoktur bunun, kalıcı olur!