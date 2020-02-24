İran sınırında 23 Şubat Pazar akşamı saat 17:00 itibari ile karayolu ve demiryolu geçişleri saat 20:00 itibariyle de havayolu ulaşımı Covid-19 salgını nedeniyle tek taraflı olarak durduruldu. İran’dan Türkiye’ye geçişler yasaklandı.

Bugün itibariyle İran’da tespit edilebilen vaka sayısı 43, ölüm sayısı ise 12 olarak bildiriliyor.

İran’da virüs hızla yayılıyor, demokratik ve şeffaf bir yönetimin olmadığı İran’da salgın ile ilgili gerçek bilgi ve verilerin dünya kamuoyuna ne kadar ulaşabildiği de şaibeli. Türkiye biraz geç kalmış olsa dahi bu yüzden doğrusunu yaptı İran’dan Türkiye’ye girişleri yasakladı, umarım çok geç kalınmamıştır.

Daha önce de Irak, İran sınırını kapatmıştı.

Virüs Avrupa’da da can alıyor, İtalya’da cuma gününden bu yana hızla yayılan salgından etkilenenlere ilişkin son bilgileri paylaşan Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borelli, virüsün ülkede şu ana kadar toplam 152 kişiye bulaştığını ve bunlardan dördünün yaşamını yitirdiğini söyledi.

Avusturya, cuma gününden bu yana corona virüs vakalarında hızlı artışın olduğu İtalya’yla arasındaki tren seferlerini durdurdu. Ani karar nedeniyle, halihazırda iki trendeki 500’e yakın yolcu İtalya tarafında bekletiliyor.

Son paylaşılan bilgilere göre Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 virüsü sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 619’a, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 79 bin 360’a yükseldi. Çin Devlet Başkanı Jinping yaptığı açıklamada salgının, Çin’in ekonomik ve sosyal kalkınmasına darbe indireceğini ifade etti.

Güney Kore’de ise corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yediye yükselirken toplam vaka sayısı 763’e ulaştı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 salgınının kontrol altına alınması durumunda bile Çin ve dünya ekonomisinin etkileneceğini belirterek, “Covid-19’un insani ve ekonomik etkilerini kontrol altına almak için, özellikle salgın daha kalıcı ve yaygın hale gelirse birlikte çalışmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Bu güne kadar ülkemizden hayli uzakta görülen salgın, şimdi İran sınırımıza geldi, kapımıza dayandı. İran ile aramızda çok yoğun bir insan trafiği vardı, bu gün itibari ile bu trafik durdurulmuş olsa dahi herhangi bir yayılma olup olmadığını söyleyemeyiz.

Virüs ülkemize yayılmasa dahi sınırın kapanması, sınır ticaretine ve İran ile olan turizme ciddi bir darbe vuracaktır. Nevruz’a çok az kaldı ve Nevruz dönemlerinde İran’dan Türkiye’ye çok ciddi bir turist akını olmaktaydı, eğer sınır o tarihe kadar açılamazsa bu turizm ve alış veriş gelirinden de mahrum kalırız.

Ayrıca İran’dan her gün çok sayıda kişi Türkiye’ye gelip sınır ticareti kapsamında alışveriş yapmakta ve ambargo yüzünden bir çok ürünün bulunmadığı İran’a götürmekteydi, bu ülkemiz için karlı bir ticaret ve döviz kazanma kapısıydı şimdi bu kapı bir müddet kapanacak gibi görünüyor.

Virüs Avrupa’da da yayılırsa Avrupa ile olan ticaretimizin ve turizm hareketinin de etkileneceği kesindir.

Rusya ile yaşanan gerilimin tırmanması durumunda bu ülkeye yapacağımız ihracatın aksayacağı ve bu ülkeden Türkiye’ye gelen 6 – 7 milyon turistin de gelmeyebileceği aşikardır.

Bu gelişmeler Türkiye’nin hem ihracat ve hem de turizm gelirlerini ciddi manada düşürebilir ayrıca döviz girişlerinin azalmasına yol açabilir. Bu döviz kurlarını yukarı çekebilir.

Yurt dışı askeri operasyonlar ile artan bütçe giderleri de düşünülürse zaten yaşanmakta olan ekonomik sorunlar artabilir ve halihazırda var olan kriz derinleşebilir.

Piyasa yeni bir kur şoku daha yerse, zaten zor bela ayakta duran bir çok işletmenin daha iflas bayrağını çekerek kapanması da kaçınılmaz olur.

Sonuçta zaten çok yüksek olan işsiz sayısı daha da artar, geliri düşen insanlar harcamalarını büsbütün keser ve sonuçta piyasa daha da daralır.