Ne korona ne morona… Bize sökmez bunlar… Virüs olmadan da ölürüz biz… Çürük yapılmış binaların altında kalırız küçük bir depremde bile…

Biraz yağmur yağdığında sel suları alır götürür içimizden birilerini…

Karayollarından kara haberler ulaşır her gün evlerimize…

Ve demiryollarında kaç kez kafa kafaya çarpışmıştır trenlerimiz…

İş kazalarında kaybederiz aralarında çocukların da olduğu işçilerimizi…

Alev alev yanarken iş yerimizde, yetkililer açıklama yapar medyamıza: Hadise mahalline on dakikada intikal etti itfaiyemiz…

Fazla dolaşmaya gelmez sokaklarda; vaka-i adiyedir bir kavganın içine düşüp

değiştirmek dünyamızı…

Ayrı bir bahis tıp hataları; kurbanlarının haddi hesabı yok, “Komplikasyon” der geçeriz cümlesine…

Ölümcül sonuçları olur efkarlanıp içmenin bile; Azrail elinde sahte rakı şişeleriyle görülmüştür çünkü burada kaç kez…

Ve intiharlar… Atlatsak da pek çok badireyi, kimi zaman dayarız başımıza namluyu ve korkusuzca çekiveririz tetiği…

Ne korona ne morona…

Bize sökmez bunlar…

Virüs olmadan da ölürüz biz…