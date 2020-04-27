Başlıktaki tespiti sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Göle yaptı. Yaşadığımız süreci çarpıcı biçimde özetliyor.

Herkes korona virüsünün mutasyona uğrayacağını ve öldürücü etkisinin kalmayacağını sanıyordu.

Böyle olmadı.

Buna karşın son dört ayda yaşananlar insanda “mutasyon”a a yol açtı, ciddi fikri değişimlere uğramasını sağladı.

5 maddede sayalım:

-Doğayla savaşarak değil uyum için yaşayarak sağlıklı kalınabileceğini gösterdi, bir…

-Ölüm, çok uzak bir kavramdı. Salgın, bunun her an herkesin yüzleşebileceği bir gerçek olduğunu anlattı, bir diğer deyişle hayatın anlamı ve güzelliği üzerinde ders verdi, iki…

-Başta aile bireyleri olmak üzere insanlarla bir arada bulunmanın, sosyalleşmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlattı, üç…

-Devlet bütçelerinin büyük bölümünün silaha gitmesinin, sağlığa ve sosyal hizmetlere yapılan yatırımların güdük kalmasının yarattığı sakıncalarla tanıştırdı, dört…

-Zenginliğin ve lüks yaşamın anlamlı olup olmadığını sorgulattı, beş…

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Kuşkusuz insana başka etkileri, onları değişime zorlayan başka yanları da olmuştur virüs salgınının.

Ama başka hiç bir şey olmasa, “mutasyon” yukarıda saydığımız maddelerle sınırlı kalsa bile hiç fena değil doğrusu!