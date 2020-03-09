Çin’den ABD’ye, Rusya’dan Japonya’ya, İtalya’dan Fransa’ya pek çok ülkeye yayılan, hatta İran’dan Irak’a, Yunanistan’dan Ermenistan’a, Bulgaristan’dan Gürcistan’a komşularımızda da görülen koronavirüs bize neden gelmedi?

Yukarıdaki soruyu yönelten doktor arkadaşım, yanıt alamayınca, “Çünkü burada işinin kolay olduğunu, kısa sürede her yere hızla nüfuz edebileceğini biliyor. Öncelikle yayılmasının zor olduğu yerleri halletmeye çalışıyor” dedi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Okullar tatil edildi mi?

Edilmedi…

Spor müsabakaları ertelendi mi?

Ertelenmedi…

Tiyatro ve sinemalar kapandı mı?

Kapanmadı…

Konserlere ve fuarlara bir sınırlama geldi mi?

Gelmedi…

Evde çalışma düzenine geçildi mi?

Geçilmedi…

AVM’lere gidişler azaldı mı?

Azalmadı…

El sıkışma ve öpüşmelerde bir değişiklik oldu mu?

Olmadı…

Terminallerde özel önlemler alındı mı?

Alınmadı…

Toplu taşımada bir rahatlık sağlandı mı?

Sağlanmadı…

Cami cemaati İran’daki gibi uyarıldı mı?

Uyarılmadı…

Maske takanlar arttı mı?

Artmadı…

El yıkama konusunda bir patlama yaşandı mı?

Yaşanmadı…

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Aklım karıştı…

Arkadaşımın öngörüsü inşallah doğru çıkmaz.

Eğer, çıkarsa, koronavirüs diğer ülkelerde yayıldıktan sonra “işinin kolay olduğu” bize gelecek.