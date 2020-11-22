Viranşehir’de inşaat işçisi, elektrik akımına kapılıp, öldü

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir yanında insan sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine neden olan metruk yapıları birer birer temizliyor. Son olarak Çiğdem Mahallesi Şirindere bölgesinde yapılan temizlik çalışmasında 94 gecekondu, 88 çadır ve baraka bertaraf edildi.