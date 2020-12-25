VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı

Sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3 kişinin, uyuşturucu içmek için VIP araçla gezdiği öğrenilirken toplam 20 bin TL ceza kesildi. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde, tabanca ve uyuşturucu aparatı ele geçirilmesi üzerine şüpheliler, gözaltına alındı.
Olay, saat 04.00’te merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok önemli bölgesinde uygulama noktası kurdu. Eskişehir’den Bursa’ya 26 GG 139 plakalı VIP araçla gelen ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek gezen sürücü K.T. ve 2 arkadaşı, Bursa-Ankara yolu Duaçınarı mevkiinde kontrol noktasında durduruldu. Polis ekipleri, sürücü K.T.’den izin belgesini göstermesini istedi.
Şüphelilerin VIP araçla uyuşturucu içmek için gezdiği öğrenildi. Sürücü K.T. ile birlikte otomobilde bulunan A.C. ve Y.R.’ye sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 20 bin TL ceza kesildi. Şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alınırken, otomobil ise detaylı arama yapılmak üzere otoparka çekildi.
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