Vincent Aboubakar: Türkiye’de Beşiktaş’tan başka takımda oynamam

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“Kontratım uzayacak diye oynamamazlık yapmadım”

“Eski mutlulukları tekrar yaşamak için hazırım”

“Sergen Yalçın ile ilgili kötü bir düşüncem yok”

“Premier Lig’den teklifler oldu”

Olgucan KALKAN – Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş’ın yeni transferi Vincent Aboubakar, “Fenerbahçe menajerimle konuştu. Ama ben Fenerbahçe, Galatasaray ya da Başakşehir’e gitmek için Beşiktaş’tan ayrılmam. Bu hainlik olur. Burası benim için çok önemli. Diğer takımlara saygı duyuyorum ama bu benim için söz konusu bile olamaz. Türkiye’de sadece Beşiktaş’ta oynarım” dedi.

Beşiktaş’ta geçtiğimiz hafta ortasında kadroya dahil edilen ve siyah-beyazlı forma altında 3’üncü dönemini geçirecek Kamerunlu futbolcu, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’a yeniden döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Vincent Aboubakar, “Beşiktaş’a dönmek benim için her zaman mutluluk verici. Burası benim için bir aile. Şehri, kulübü tanıyorum. Buraya 3’üncü kez geldim, eski mutlulukları tekrar yaşamak ve takımıma katkı sağlamak için hazırım” ifadelerini kullandı.

“KONTRATIM UZAYACAK DİYE OYNAMAMAZLIK YAPMADIM”

Şampiyonluk yaşanan sezonda sakatlığı nedeniyle son maçlarda görev alamadığının altını çizen Aboubakar, “Tabii ki bu durumu açıklamanın, net bir şekilde konuşmanın zamanı geldi. Bundan önce, buraya gelmeme vesile olan başkanımıza, hocamıza ve menajerime çok teşekkür ederim. O sezona dönecek olursak, sezona iyi başladık. Sonrasında milli takımda sakatlık yaşadım ve döndüğümde tedaviye başladık. Sivasspor maçında 45’inci dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldım. Aslında orada takıma yardımcı olmak için büyük fedakarlık yaptım. Başkan ile de konuşuyorduk o zamanlar, şampiyonluk yolunda önemli maçlarda. İşin diğer noktası da var. Ben 29 maçtaydım, 30’uncu maçı oynasaydım kontratım devam edecekti. Bu da işin gerçeği. Bununla benim oynamamanın bir alakası yok. Kontratım uzayacak diye oynamamazlık yapmadım. Fedakarlık yaparak oynadım. Bu süreçte Beşiktaş ile de görüşmeler oldu, diğer taraftan da teklifler vardı. Ben o esnada Beşiktaş’ı önceliğe koydum. Futbolun doğal akışı içinde bir anlaşma sağlanamadı o zaman. Ardından başkanın da belirttiği gibi takıma yardımcı olmak için sakat sakat da oynadım. Sivasspor maçında çok büyük ağrılarla oyundan çıkmak zorunda kaldım. Sonrasında da sakatlığım bir türlü düzelmedi. Ben sakatlığımın geçmesi halinde oynamak istediğimi de söyledim. O yüzden süreç böyle oldu” şeklinde konuştu.

“İYİ DURUMDAYIM”

Ayağının tozuyla Kayserispor maçında görev yapması sorulan Aboubakar, “Bu hocanın kararı. Çok iyi durumdayım. Maçlarda da hocamız görev verirse şans alırım. Ama bu kesinlikle hocanın kararı” diye konuştu.

“BANA GÖSTERİLEN SEVGİYE TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM”

Beşiktaş’ta görev yaptığı dönemlerde mutlu olduğunu söyleyen Kamerunlu golcü, “Buradaki şampiyonluklarımı, Avrupa’daki başarılarımı asla unutmuyorum. Güzel zamanlar geçirdik. Beşiktaş’ta önceki dönemlerimde neşe içindeydim. Mutluluk içindeydim. Bu böyle devam edecek. Kupalar, başarılar kazanmak, bana gösterilen sevgiye teşekkür etmek için elimden geleni yapacağım ve güzel anlar yaşayacağız” dedi.

“NECİP’İ ÇOK ÖZLEDİM”

Özellikle Necip Uysal’ı çok özlediğine dikkat çeken Aboubakar, şöyle konuştu:

“Buradaki herkesi çok özledim. Çalışanları, arkadaşlarımı, kulüp yönetimini, hocaları… Burada ben her zaman müthiş atmosfer içerisinde çok mutlu oldum. Necip’i çok özledim. Benim için önemli birisi. Burada olmak mutluluk verici. Futbol değişken bir oyun. Herkes hak ettiği yere gidiyor. Başarısına göre farklı yerlere gidebiliyor. Az önce de söylediğim gibi başarılar, kupalar, takıma katkı vermek için geldim.”

“ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUM”

2020 yılında kazandıkları şampiyonlukta da sezon başında geride olduklarını ancak sonrasında iyi bir performans gösterdiklerini belirten Aboubakar, “Gelmeden önce Beşiktaş’ın son 2 maçını izledim. Konyaspor ve Ankaragücü maçlarını. Bence çok iyi bir takımımız var. İnanmalıyız. Zaten her şeyin başı inanmak. 2020 yılında da geriden geldik. Sezon başlarında gerideydik. Zorlu süreci iyi atlattık. Şu an bizim yapmamız gereken kalitemizi gösterip, daha çok odaklanmak, her maçı kazanmak için oynamak. İnandığınız zaman hiçbir şey imkansız değildir. Her şey mümkündür. Bu takım çok iyi bir takım. Ben şampiyon olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“PREMIER LİG’DEN VE BAŞKA YERLERDEN TEKLİFLER OLDU”

Beşiktaş’a gelmeden önce başka takımlardan teklif aldığını söyleyen Kamerunlu golcü, “Ben zaten Beşiktaş’tan ayrılık sürecini anlattım. Buradan ayrılırken de son kez kalbim hep açık, bir gün geri dönebilecek şekilde ayrılmıştım. Premier Lig’den ve başka yerlerden teklifler oldu ama burayı tanıyorum. O yüzden burada daha da başarılı olabileceğimi bildiğim için, daha çok katkı sağlayacağımı bildiğim için Beşiktaş’a geldim” diye konuştu.

“AİLE HİSSİYATI ÇOK ÖNEMLİ”

Beşiktaş’a 3’üncü kez gelmesi hakkında da konuşan Aboubakar, şu ifadeleri kullandı:

“Burayı tanıyor olmak, burayı ailem gibi hissetmek diyebilirim. Tanıdığım oyuncular var. Herkesi biliyorum. Buradaki bu hissiyat çok önemli. Aile hissiyatı.”

“ÖNEMLİ OLAN BERABER SAVAŞMAK”

Takım ruhunu oluşturmanın önemli olduğuna dikkat çeken tecrübeli golcü, “Tabii ki bir takım içindeki ruh her yerde farklıdır. Her takımın kendine ait ruhu vardır. Her oyuncu benzersizdir. Kendi duyguları ve karakteri vardır. Önemli olan beraber savaşmak, birlikte bir şeyler yapmak. Takım ruhu oluşturmak. Daha iyi olacağız. Bunu burada değil, kendi aramızda konuşup, tüm oyuncuların birbirini motive etmesi, daha iyi bir atmosfere getirmesini sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“SERGEN YALÇIN İLE İLGİLİ KÖTÜ BİR DÜŞÜNCEM YOK”

Sergen Yalçın ile bir sıkıntı olmadığını da aktaran Aboubakar, “Talisca ile konuşmadım. Çünkü sakattı, takımda değildi. Gustavo ile biraz konuştum. Sergen Yalçın ile ilgili ona karşı kötü bir düşüncem yok. Onunla hiçbir sıkıntım olmadı. Sadece o süreçte, tekliflerle ilgili onunla konuştum. Kendisine saygı duyuyorum. Çok büyük bir tecrübe. Kendisi saygı duyduğum bir teknik direktör” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE SADECE BEŞİKTAŞ’TA OYNARIM”

Fenerbahçe’nin menajeriyle görüştüğünü ancak Türkiye’de Beşiktaş’tan başka bir takımda forma giymeyeceğini söyleyen Aboubakar, “Fenerbahçe menajerimle konuştu. Ama ben Fenerbahçe, Galatasaray ya da Başakşehir’e gitmek için Beşiktaş’tan ayrılmam. Bu hainlik olur. Burası benim için çok önemli. Diğer takımlara saygı duyuyorum ama bu benim için söz konusu bile olamaz. Türkiye’de sadece Beşiktaş’ta oynarım” ifadelerini kullandı.

“ROSIER İLE AĞABEY KARDEŞ İLİŞKİMİZ VAR”

Valentin Rosier ile ağabey-kardeş ilişkisi olduğunu söyleyen Aboubakar, sözlerini şöyle noktaladı:

“Hayatta bazen tanıştığınız insanlar ailenizin bir parçası olur. Beşiktaş’ta bu tarzda çok insan var. Necip, Kevin N’Koudou, Rosier… Necip, saygıyı hak eden çok iyi bir karakter Beşiktaş için. Rosier’i çok seviyorum. Onunla da çok konuştum. Rosier bazen konuşulmaya, dertleşmeye ihtiyacı olan, eğlenceli bir karakter. Hayat böyle ciddi geçmemeli. Onunla aramızdaki iletişim çok iyi ve neşeli. Onun da bazen stresten rahatlaması açısından konuşmaya ihtiyacı oluyor. Onunla ağabey-kardeş ilişkimiz var.”

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Vincent Aboubakar’ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)