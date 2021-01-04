Vince bağlı 30 metre yükseklikteki otomobilde tehlikeli çekim

Ahmet İSTEK/ANTALYA (DHA)- ANTALYA’da bir grup genç, hurdaya çıkmış otomobili vinç yardımıyla yaklaşık 30 metre yükseğe çıkarttıkları anı kameraya çekti. O sırada vincin altında bir kadın ile 2 küçük çocuğun olması izleyenleri korkuttu.

Konyaaltı ilçesine bağlı Çakırlar Mahallesi’nde hurdaya çıkmış bir otomobilin vinç yardımıyla havaya kaldırıldığını gösteren ve sosyal medya platformunda paylaştıkları kamera çekimleri izleyenleri korkuttu. Bir grup genç, çekici yardımıyla getirdikleri otomobili, vinç kullanarak yaklaşık 30 metre yükseğe çıkarttıkları görüntüleri paylaştı. Otomobilin içindeki kamera ile vincin etrafında dolanan dron kamerası, “Reklam çekimleri mi yapıyorlar?” sorusunu akıllara getirirken; çekim sırasında bir kadın ile 2 çocuğun vincin ve havadaki otomobilin hemen altında dolaşması tepkiye neden oldu. Görüntüleri, cep telefonu ile çeken kişinin, ‘Tuğrul canlı yayına katıl, canlı yayına!’ sözleri ile ‘Kaç metredeyiz? Az oldu az’ şeklindeki konuşmaları kayda yansıdı. Tavanındaki halat ile 30 metre yukarıya çıkartılan otomobil içindeki kişinin, ‘Aşağıya bakar mısınız?’ sözleri de yüksekliği göstermesi açısından dikkat çekti. Görüntüleri izleyenler ise halatın kopması halinde büyük bir tehlikenin yaşanacağından kaygılandıklarını dile getirerek, “Bu tür çekimler riskli. Çekimler sırasında mutlaka sağlık ekibi hazır olmalı. Güvenlik şeridi çekilmeli” diye konuştular.

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