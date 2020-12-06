Vinç operatörü, 50 metre yükseklikte ibadetini yaptı

Antalya'da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan Muhammet Karataş (22), Kahramanmaraş'ta kaldığı otelde kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırıda biri ağır, 2 polis memuru yaralandı. Yaralanan polislerden Barış Göl, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için kent genelinde operasyon başlatıldı.