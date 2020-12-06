Vinç operatörü, 50 metre yükseklikte ibadetini yaptı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) – BURSA’da, İnegöl Belediyesi ve kent meydanı inşaatında görevli vinç operatörü, 50 metre yükseklikte ibadetini gerçekleştirdi. Operatör, vincin ucunu kıbleye çevirerek, ikindi namazını kıldı.
İnegöl Belediyesi ve kent meydanı inşaatında operatörlük yapan işçi, metrelerce yükseklikteki vincin üzerinde ibadet etti. İkindi namazı vakti çalıştığı kabinden çıkan vinç operatörü, yerden yaklaşık 50 metre yükseklikteki denge bölümünde namaz kıldı. Vinç operatörü, namaz kılarken, kendisini merakla izleyenler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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