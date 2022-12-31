Vinç faciasında ölen 6 işçinin kimlikleri tespit edildi; acı detaylar ortaya çıktı (4)

- Reklam -

VİNÇ FİRMASININ SAHİBİ ARANIYOR

​İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bornova ilçesinde 6 işçinin hayatını kaybettiği otel inşaatındaki vinç faciasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin inşaat firmasının sahibi Emrullah Yolçi, şantiye şefi Muhammet Yolçi ve İş Güvenliği Sorumlusu Fikret Kamil Aydın olduğunu açıkladı. Vali Köşger, vinç firmasının sahibi İrfan Kasırga’nın ise halen bulunduğu İstanbul’da arandığını kaydetti. Vali Köşger, vinç kazasıyla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini, kolluk kuvvetlerinin ve adli makamlar çalışmalarını sürdüğünü kaydetti.

VİNÇ SÖKÜLÜYOR

Faciaya neden olan vincin söküm çalışmalarına da başlandı. Olay yerine getirilen iki vincin kullanıldığı söküm çalışmasında yıkılma riski nedeniyle Otogar Kavşağı ile Abdi İpekçi Kavşağı arasındaki yol trafiğe kapatıldı.

2 CENAZE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Bu arada, kazada yaşamını yitiren işçilerden Aslan Akkaya ve Baykal Gündüz’ün cenazelerinin otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildiği bildirildi. Akkaya’nın cenazesinin İstanbul’a, Gündüz’ün cenazesinin ise Ankara’ya kara yoluyla gönderildiği belirtildi. (DHA)

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -